26, Octubre, 2015

BECKENBAUER RECONOCIÓ "UN ERROR" EN EL MUNDIAL ALEMANIA 2006

El ex futbolista, antiguo presidente del comité de organización de la Copa del Mundo Alemania 2006, admitió que no debió acordar con Joseph Blatter una subvención de USD 257 millones. Sin embargo, dijo que "no se compraron votos" Noticia en desarrollo INFOBAE