26, Octubre, 2015 26, Octubre, 2015 6:34 a.m. 6:34 a.m.

UEFA LE QUITÓ EL APOYO A MICHEL PLATINI Y LANZA A GIANNI INFANTINO POR LA FIFA

El secretario general de la UEFA, Gianni Infantino, se lanza a la carrera por la presidencia de la FIFA, con el apoyo del Comité ejecutivo, órgano de gobierno del fútbol europeo, indicó este lunes la UEFA. "Estamos encantados con que Gianni se presente", precisó la UEFA en un comunicado, y añadió: "Está en pleno proceso de presentar los apoyos necesarios y hará un comunicado más tarde". El comunicado de la UEFA no dice nada sobre Michel Platini, presidente de la institución, actualmente suspendido, y que sigue siendo candidato. Hace dos semanas saltó a la luz un "acuerdo de caballeros" en el que Joseph Blatter, presidente saliente, confesó haberle abonado dos millones de dólares al francés. El máximo dirigente no quiso dar detalles de los motivos que generaron ese pago, que no figura en los registros contables de la FIFA. Aunque la UEFA le había ratificado entonces su confianza a Platini, después de que la FA inglesa se apartara de esa postura y la posterior suspensión del ex 10 de la selección francesa, parece que la tendencia se ha dado vuelta. Michel Platini, antiguo favorito, se encuentra actualmente en una incómoda situación. Suspendido hasta el 5 de enero, el presidente de la UEFA mantiene su candidatura a la espera de la decisión final de la justicia deportiva. El jeque Salman, miembro de la Familia Real de Baréin, es pretendiente declarado también desde este lunes. Presidente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) desde 2013, conoce bien la FIFA por ocupar uno de los puestos de vicepresidente. El sudafricano Tokyo Sexwale, antiguo compañero de celda de Nelson Mandela. Este hombre de negocios, con el aura de luchador contra el apartheid, no está tan relacionado con el fútbol pero tendrá peso en la lucha. Los otros candidatos apenas tienen peso político, por lo que será difícil que triunfen. El príncipe jordano Ali Hussein que llevó a Joseph Blatter a una segunda ronda en la elección del pasado mayo. Pero en esa época contó con el apoyo de la UEFA, que ahora tiene a Infantino. Jérôme Champagne, ex secretario general adjunto de la FIFA, debe superar un profundo déficit de notoriedad, al igual que David Nakhid, ex capitán de la selección nacional de Trinidad y Tobago. La elección está prevista para el 26 de febrero en Zúrich. Nunca han estado tan abiertas como ahora, mientras que la FIFA sigue enfrentándose a escándalos de todo tipo. INFOBAE