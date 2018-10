26, Octubre, 2015 26, Octubre, 2015 8:08 a.m. 8:08 a.m.

KIM PHUC, LA "NIÑA DEL NAPALM", INICIÓ UN TRATAMIENTO PARA VENCER AL DOLOR

Kim Phuc convivió con sus heridas desde que un repentino ataque con napalm se las provocara en 1972. La escena quedó inmortalizada en la lente del fotógrafo Nick Ut. Esa imagen, que recorrería todo el planeta, no sólo ganó el Premio Pulitzer, sino que constituyó un ícono contra la Guerra de Vietnam. Luego de hacer su trabajo, el fotógrafo de Associated Press (AP) llevó a la pequeña a un hospital para que atendieran sus heridas. Le salvó su vida, pero sus marcas la acompañarían para siempre. Los intensos dolores, también. Pero hoy, a los 52 años, Phuc decidió emprender un nuevo tratamiento con láser para dejar de sufrir. El fotógrafo de AP, Nick Ut. Por la imagen superior ganó un Premio Pulitzer. Acompañaría a la pequeña a lo largo de su vida, aún en la actualidad "Tantos años he pensado en que no tendría más cicatrices, ni más dolor cuando estuviera en el cielo. Pero ahora... el cielo está en la tierra para mí", señaló Phuc al contar el comienzo del nuevo método para aliviar su dolor con el médico especialista Jill Waibel, del Instituto Demartológico y Láser de Miami. Phuc no olvida el papel que jugó Ut en su vida. Hoy también la acompaña. "Él es el comienzo y el final. Tomó mi foto y ahora estará aquí conmigo en este nuevo viaje, nuevo capítulo", manifestó la mujer quien muestra las heridas que tiene en su espalda. Waibel usa la técnica del láser desde hace una década para todo tipo de heridas y quemaduras. Cada uno de los tratamientos tiene un costo que oscila entre los 1.500 y los 2 mil dólares. Sin embargo, el médico donará sus honorarios a Phuc. El proceso durará un largo año, pero podría devolverle a Phuc una vida más plena. INFOBAE