26, Octubre, 2015 26, Octubre, 2015 11:46 a.m. 11:46 a.m.

LOS SIETE AVANCES TECNOLÓGICOS QUE PREDIJO BILL GATES

El cofundador de Microsoft es uno de los grandes revolucionarios de la era contemporánea por su aporte en el campo de la informática. En un libro publicado en 1999, con el título Business, the speed of thought (El negocio, la velocidad del pensamiento), el hombre más rico del mundo anticipó cómo sería el futuro de la tecnología. En su trabajo, Gates explicó que internet, junto con la tecnología, sería capaz de cambiar el funcionamiento de las empresas. Según consigna El Tiempo de Colombia, Markus Kirjonen, estudiante de la Universidad de Aalto, en Finlandia, recopiló en su blog los avances tecnológicos más resonantes que predijo el cofundador Microsoft. Entre las principales predicciones se destacan los teléfonos inteligentes, las redes sociales y los pagos a través de la web, entre otros. Dispositivos móviles En su libro, Gates anticipó que para esta época la gente utilizaría pequeños dispositivos para estar en constante contacto con familiares y amigos. Incluso adelantó que desde esos mismos aparatos los usuarios tendrían la posibilidad de consultar noticias y obtener información de todo tipo. Pagos electrónicos En la actualidad, varias plataformas online permiten que uno realice pagos de todo tipo. Esta tendencia es conocida como billetera virtual y también fue pronosticada allá por 1999 por el multimillonario norteamericano. Los chats, tal como lo predijo Bill Gates, facilitaron las comunicaciones entre las personas Sitios web privados Entre los múltiples avances tecnológicos que Gates predijo, se encuentran los sitios web privados. El cofundador de Microsoft hace más de una década vaticinó que estas plataformas facilitarían las comunicaciones a través de chats. También aseguró que estos sitios permitirían gestionar y organizar eventos. Hoy en día, las redes sociales le dan la razón. Encontrar trabajo online Tal vez pocos creían cuando el filántropo señaló que en el futuro las generaciones más modernas iban a poder encontrar ofertas de trabajo en internet. En la actualidad, es una de las herramientas de búsqueda de trabajo más usuales. El servicio personal Siri, de Apple, brinda información de todo tipo de forma instantánea Compañeros personales Gates predijo que existirían programas capaces de conectar y sincronizar, de forma inteligente, todos los dispositivos para que el usuario reciba toda la información. Hoy en día, cada sistema operativo cuenta con el suyo: Siri de Apple, Google Now de Google y Cortana de Microsoft. Hábitos de compra En su blog, Kirjonen agregó que otro de los avances aportados por el cofundador de Microsoft era que los dispositivos iban a tener la capacidad de conocer los hábitos de compras de los usuarios. El tiempo le dio la razón. Hoy en varios sitios se muestran anuncios adaptados a las preferencias de los usuarios de acuerdo con su historial de clics. Sitios para comparar precios Bill Gates señaló que en el futuro existirían gran cantidad de plataformas en donde las personas tendrían la oportunidad de comparar precios de diferentes productos. De esta manera, podrán encontrar varias opciones de compra así como también el precio más económico. INFOBAE