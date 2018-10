JOSÉ "PEPE" MUJICA PRONOSTICÓ QUE LOS PERONISTAS "LE HARÁN LA VIDA IMPOSIBLE" A MAURICIO MACRI

Mauricio Macri y Daniel Scioli, los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta electoral en Argentina

José Mujica en la universidad Science Po de París, durante un foro sobre las relaciones interregionales entre América Latina y Europa @AgendaCAF

El ex presidente de Uruguay José Mujica participó, este martes, en la universidad Science Po de París, en un foro sobre las relaciones interregionales entre América Latina y Europa. Al finalizar su disertación,le consultó. El próximo, en la que el jefe de Gobierno porteño se presenta como favorito, en caso de que logre atraer los votos del resto de los candidatos de la oposición., cuyo partido político –el Movimiento de Participación Popular (MPP; dentro de la coalición del gobernante Frente Amplio)– está ligado a la izquierda y mantuvo buenas relaciones a nivel político con el kirchnerismo.agregó con ironía y vaticinó: "La historia indica lo siguiente: la única manera en la que los peronistas se juntan es cuando tienen uno al frente que no es peronista y le hacen la vida imposible". El ex presidente dejó su cargo el pasado 1º de marzo y fue sucedido por Tabaré Vázquez, cuyo primer mandato estuvo marcado por la tensión con la Argentina por la ex papelera Botnia.preguntó entonces si, ya sea que gane Scioli o gane Macri, cree que mejorará la relación con Uruguay. "Creo que va a mejorar, pero no por los gobiernos, sino por los pueblos. Le tengo una simpatía bárbara al pueblo argentino a pesar de todos los pesares. En todo nos entendemos, menos en el fútbol", respondió. Pesimista sobre la integración latinoamericana y críticas a la Unión Europea "No creo en la integración latinoamericana si no hay una fuerte direccionalidad política", disparó Mujica durante su presentación, que se hizo ante un auditorio repleto de estudiantes y funcionarios. La conferencia del ex mandatario se realizó en el marco de la tercera edición del foro, organizada por el Centro de Investigaciones Internacionales (CERI, por sus siglas en francés) de Science Po y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Mujica apuntó que una quinta parte del comercio de la región se realiza entre los países latinoamericanos y "el otro 80% con el resto del mundo".", resaltó. También lamentó el excesivo intercambio con China y pidió mirar más hacia Europa. En ese sentido, aclaró que la integración –tanto intra como interregional con la UE– depende de la voluntad de los gobiernos antes que de la economía.Por otro lado,por la política que mantiene hacia el resto de los países del mundo, en especial África y Medio Oriente, en lo que respecta a la pobreza: "Me duele Europa, no por lo que tiene, sino por lo que no tiene", sentenció. "Es intolerable la concentración de la riqueza y la enorme desigualdad. No podemos seguir agrediendo así el medio ambiente", continuó. "Hay que hacer un teléfono nuevo todos los meses antes que darles agua a los africanos. No digo que el hombre tenga que volver a las cavernas, pero debemos enfrentar la cultura del despilfarro que termina despilfarrando a la vida humana", sostuvo. Y concluyó, en una clara alusión a la inmigración que recibe Europa: "Habrán hecho muchas colonias, habrán pisoteado mucho África, pero no los paran. Van a seguir dominando gente y no la van a frenar. Es mejor hacerse cargo y levantar la pobreza, porque cuando se elimine la pobreza, va a bajar la agresividad. El mundo de los pobres se defiende vomitando hijos, y eso es lo que van a tener que soportar los ricos. Es mejor que se den cuenta cuanto antes". En el foro participaron, además, funcionarios latinoamericanos, intelectuales y académicos, como el ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Enrique Iglesias; el ex ministro de Economía colombiano José Antonio Ocampo; el ex primer ministro italiano Enrico Letta; el ex ministro de Relaciones Exteriores peruano Allan Wagner Tizón; y el investigador francés Olivier Dabène, entre otros. INFOBAE