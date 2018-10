28, Octubre, 2015 28, Octubre, 2015 8:32 a.m. 8:32 a.m.

EEUU AFIRMA HABER "DESTROZADO EL AURA DE INVENCIBILIDAD" DE ISIS

"Debemos dejar claro que cualquier aura de invencibilidad que rodeaba a ISIS ha sido destrozada", aseguró el encargado saliente de EEUU para esa coalición, John Allen, en una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. "El ISIS no es invencible, es posible derrotarlo, y está siendo derrotado por valientes iraquíes, suníes, chiíes, kurdos y grupos minoritarios que defienden y recuperan sus pueblos, ciudades y en último término su país, con el apoyo de EE.UU. y sus socios en la coalición", agregó. Allen, un general retirado que ejerce desde septiembre de 2014 como responsable estadounidense en la coalición contra ISIS, será relevado el próximo 12 de noviembre en el puesto por un alto funcionario del Departamento de Estado, Brett McGurk. Bajo su mando, la coalición ha aumentado hasta incluir a 65 países, ha desplegado más de 7.500 ataques aéreos en Irak y Siria; ha entrenado a más de "14.000 soldados iraquíes y (de las milicias kurdas) peshmerga" y ha recuperado el 30 % del territorio que el ISIS tenía en Irak en agosto pasado, resumió Allen. No obstante, el general retirado reconoció los retos que ha enfrentado la coalición, en especial a raíz del fallido programa del Pentágono para entrenar y equipar a rebeldes sirios. "Hasta hace unos meses, yo francamente no veía que tuviéramos muchas opciones en términos de poder influir sobre el terreno", afirmó. Pero aseguró que la identificación de "socios en Siria" con quienes EE.UU. puede trabajar y la implicación de Turquía en la coalición "de una forma que no se había visto hace unos meses" dan pie a una "plataforma regional que da opciones" de éxito a la ofensiva. Allen testificó un día después de que el jefe del Pentágono, Ashton Carter, anunciara un reforzamiento de la campaña militar estadounidense contra los yihadistas en Irak y Siria, que se traducirá en más ataques aéreos y "acciones directas sobre el terreno" en la provincia siria de Raqa. "No vamos a contenernos a la hora de apoyar" operaciones contra el ISIS o de "realizar esas misiones directamente, ya sea con ataques desde el aire o acciones directas sobre el terreno", dijo Carter en otra audiencia ante el Comité de Servicios Armados. INFOBAE