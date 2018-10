28, Octubre, 2015 28, Octubre, 2015 10:28 a.m. 10:28 a.m.

UN EX PRESIDENTE IRANÍ ADMITIÓ QUE TEHERÁN BUSCA ARMAS NUCLEARES

Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, ex presidente de Irán, admitió indirectamente lo que las potencias occidentales vienen denunciando los últimos años. En declaraciones a medios persas, el ex mandatario reconoció que Teherán inició un programa de armas nucleares durante la guerra Irán-Irak. Según admitió a la prensa iraní, Rafsanjani y el líder supremo Alí Khamenei querían conocer a Abdul Qadeer Khan, el hombre detrás de la bomba nuclear de Pakistán. Finalmente, las autoridades persas mantuvieron conversaciones con el científico persa, de acuerdo con lo consignado por The Jerusalem Post. "En el momento en que empezamos, estábamos en guerra y buscábamos tener esa capacidad [la bomba nuclear] para el día en que nuestro enemigo quisiera recurrir a ella", indicó. "El régimen buscaba adquirir la bomba nuclear cuando inició su programa nuclear y nunca abandonó esa idea", señaló el grupo opositor, el Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), en un artículo publicado este martes en su sitio web. La publicación incluyó puntos clave de la entrevista que Rafsanjani le brindó a la agencia estatal IRNA el lunes pasado. "Nuestra doctrina básica era el uso pacífico de la tecnología nuclear, a pesar de que nunca abandonamos la idea de que si un día éramos amenazados y era imperativo, tendríamos la capacidad para ir por otro camino [de armas nucleares] también", aseguró el ex presidente de Irán. "Todos aquellos que amaban Irán estaban dedicadas a actividades nucleares y comprometidos en el trabajo debido a las ventajas no militares del proyecto. Por su ética islámica se oponían a la construcción de la bomba nuclear y nosotros sabíamos que no había otros resultados que la destrucción masiva", reconoció Rafsanjani en otra entrevista brindada tiempo atrás. El ex presidente mantiene una estrecha relación con el ayatollah Khamenei y con políticos de la línea más dura de Irán. En la actualidad es el jefe del Consejo de Discernimiento, órgano que asesora al líder supremo y también resuelve disputas entre el Consejo de Guardianes y el Parlamento. INFOBAE