EXPERIMENTO RUSO: ENCERRARON A SEIS MUJERES EN UNA CÁPSULA ESPACIAL

Científicos rusos lanzaron este miércoles una experiencia sin precedentes: encerrar a seis mujeres durante ocho días en una cápsula simulando una misión con destino a la Luna. "Quiero desearles que no tengan conflictos aunque, como se dice, dos amas de casa no pueden cohabitar en una misma cocina", lanzó Igor Uchakov, director del Instituto de Problemas Médicobiológicos (IBMP), retomando una expresión popular en Rusia durante el lanzamiento de la expedición virtual. Vestidas con el mismo traje de color rojo, las seis voluntarias franquearon la ventanilla que sirve de puerta a su habitáculo durante el experimento, que se realiza en los locales del IBMP, reputado por sus investigaciones sobre los efectos físicos y psicológicos de los viajes al espacio. Nunca hubo una tripulación enteramente femenina en la Estación Espacial Internacional Una médica, una psicóloga e investigadoras participan en esta experiencia, que simula un vuelo de ida y vuelta a la Luna, durante el cual las seis mujeres realizarán varios experimentos psicológicos y biológicos. En 2010, el IBMP encerró a seis hombres durante 520 días para simular un viaje a Marte. "Será particularmente interesante en términos de psicología", aseguró Uchakov durante una conferencia de prensa. "Es la primera vez que una tripulación como ésta participa en una simulación de este género. Es interesante para ver cómo una tripulación femenina se comunicará entre sí", añadió Serguei Ponomarev, responsable del experimento. "Nunca hubo una tripulación enteramente femenina en la Estación Espacial Internacional (ISS). Consideramos que en el futuro el espacio será tanto masculino como femenino". Si bien Rusia envió a la primera mujer al espacio, Valentina Tereshkova, en 1963, posteriormente las mujeres estuvieron casi apartadas del programa espacial ruso. El año pasado, el país envió a una cuarta mujer al espacio, Elena Serova. Al su regreso, la cosmonauta se quejó por haber sido preguntada sobre la manera en que se lavaba el cabello durante su estadía en la ISS, subrayando que a los cosmonautas hombres nunca se les ha preguntado algo así. Cuando se les preguntó a las participantes de este experimento cómo pasarán ocho días sin hombres ni maquillaje, respondieron: "Trabajaremos y cuando trabajamos, no pensamos en hombres o mujeres" y acotaron que son "bellas incluso sin maquillaje". INFOBAE