APPLE SE IMPUSO EN CHINA Y AHORA VA POR EL MUNDO ÁRABE

Las dos nuevas tiendas de Apple en el Mall of the Emirates en Dubai y Yas Mall ense ubican junto con otras marcas mundiales de lujo, como elEsta ubicación no es casualidad según afirman especialistas de la industria relojera, ya que Apple quiere ofrecerles a consumidoresla experiencia práctica de su nueva línea delcuyos relojes alcanzan los"Apple intenta posicionarse, en particular con el reloj, como unacomentó Daniel Gleeson, un analista de IHS.Las tiendas de Apple en los Emiratos Árabes tienen el diseñode las otrastiendas alrededor del mundo. En el Mall of the Emirates, una puerta de vidrio de 18 metros (el equivalente a 60 pies) se abre para mostrar una sala de exhibición con árboles ficus y un tragaluz. El Apple Watch se exhibe muy a la vista. Con respeto por las normas culturales del país musulmán, los empleados tendrán talleres exclusivos de mujeres con las consumidoras, informó Wendy Beckman, directora de venta al menudeo de Apple.Van Baker, analista en la firma de investigación tecnológica estadounidense Gartner Inc., indicó que entrar al territorio emiratí tenía sentido para Apple. "Tienden a expandirse a nuevos mercados sólo cuando están preparados para comprometer suficientes recursos a la región que garanticen una presencia real", comentó el experto. La apertura de las tiendas llega luego que Apple anunciara el martes otro trimestre conqueen parte gracias a las fuertes ventas ena pesar de temores de una menor demanda del consumidor por losa nivel mundial, ya que cada vez más personas poseen uno. Dentro de los Emiratos Árabes, el 67% de los teléfonos móviles utilizados son smartphones, de acuerdo con la Autoridad Reguladora de las Telecomunicaciones de ese país del Golfo Pérsico.