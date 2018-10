29, Octubre, 2015 29, Octubre, 2015 7:28 a.m. 7:28 a.m.

EL PRESIDENTE TABARÉ VÁZQUEZ LE SALVÓ LA VIDA A UNA PASAJERA FRANCESA EN UN AVIÓN

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, médico de profesión, "salvó" durante el vuelo en el que viajaba a París, donde se encuentra de visita oficial, la vida de una joven pasajera que sufrió un cuadro alérgico, informó hoy el semanario uruguayo Búsqueda y confirmó a Efe un viajero del avión. La situación de la viajera, una francesa de 17 años, se hizo patente cuando por los altavoces del avión, una línea regular de Air France, se consultó por la "presencia de un médico entre los pasajeros", después de que la adolescente ingiriera un alimento que sin saberlo contenía maní, al que es alérgica, dice el semanario. Fue así que el mandatario y su médico personal Mario Zelarayán se pusieron manos a la obra para atender a la joven, que volvía el pasado lunes a su país desde Buenos Aires, donde había permanecido varios días. "Si no la atendíamos en el acto no sé qué hubiese pasado", dijo a Búsqueda Zelarayán, quien relató que el episodio era de "significante gravedad" y detalló que junto a Vázquez primero se le administraron a la joven medicamentos vía oral y luego una inyección intravenosa con corticoides. "Tenía la garganta casi cerrada para 'graficarlo' de modo simple. Allí fue que decidimos aplicar la inyección intravenosa", añadió. Los empleados de la aeronave evaluaron junto a ambos médicos si era posible continuar con el viaje o hacer una parada técnica en Brasil, ya que el avión estaba a punto de comenzar su travesía a través del Océano Atlántico. Sin embargo, Vázquez y Zelarayán consideraron que no era necesario detener el vuelo teniendo en cuenta que la pasajera evolucionaba bien. El episodio terminó, cuenta la publicación, con la madre de la joven transmitiendo su agradecimiento "al señor presidente" a través de uno de los asesores del mandatario. El médico del gobernante señaló que esta es la tercera vez que Vázquez atiende complicaciones médicas surgidas durante vuelos, las anteriores durante su primer Gobierno (2005-2010). Vázquez, que este miércoles se reunió con su homólogo francés, François Hollande, encabeza una delegación oficial uruguaya que permanecerá en el país galo hasta el 2 de noviembre, cuando la gira continuará en Japón, donde el mandatario mantendrá sendos encuentros con el emperador, Akihito y el primer ministro, Shinzo Abe. INFOBAE