29, Octubre, 2015 29, Octubre, 2015 9:25 a.m. 9:25 a.m.

PETRÓLEO CIERRA EN ALZA, A 46.06 DÓLARES EL BARRIL EN NUEVA YORK

None

El precio del petróleo cerró en alza este jueves en Nueva York, en un mercado que se mantiene optimista un día después de un espectacular aumento, aunque cedió un poco en Londres por la posición ambigua de la Fed. El precio del barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en diciembre ganó 12 centavos a 46,06 dólares, un día después de un alza de 6% en el New York Mercantile Exchange (Nymex). En Londres, el barril del Brent del mar del Norte para entrega en diciembre cedió 25 centavos a 48,80 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE). "El mercado no sabe bien qué pensar", comentó John Kilduff, de Again Capital, al término de una sesión muy cambiante. Según él, la fuerte alza registrada el miércoles "era un poco sorprendente visto las cifras de las reservas" de crudo publicadas por el departamento de Energía estadounidense. Esto muestra que "la demanda de combustible y diésel es muy fuerte", lo que es positivo dijo Kilduff. Por otro lado, la Reserva Federal (Fed) dio prueba de optimismo, según varios observadores, al cambiar un poco su análisis económico en el que no hace referencia al impacto de la desaceleración mundial sobre la economía estadounidense. "La Fed parece ver algo en la economía, lo que querría decir que vendrá más demanda", estimó Kilduff. AFP