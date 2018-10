29, Octubre, 2015 29, Octubre, 2015 11:52 a.m. 11:52 a.m.

JUAN MANUEL SANTOS PEDIRÁ AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU QUE VERIFIQUE EL ALTO AL FUEGO CON LAS FARC

None

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció este jueves que pedirá al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que gestione un mandato para verificar el alto el fuego definitivo con la guerrilla FARC, con la que negocia el fin de un conflicto de medio siglo. "Me voy a poner en contacto con (los presidentes) de los cinco países miembros permanente del Consejo de Seguridad para pedirles su apoyo para un mandato rápido y así podamos hacer las gestiones para finiquitar el proceso de negociación sobre el punto del fin del conflicto", dijo el mandatario desde la presidencial Casa de Nariño. Más temprano, se había declarado dispuesto a adelantar a mitad de diciembre el cese del fuego bilateral y definitivo con las FARC, opción propuesta este miércoles por el negociador de paz de esa guerrilla Rodrigo Granda, alias "Ricardo Téllez". "Él (Rodrigo Granda) dijo que por qué no era el 16 (de diciembre). ¡Listo! Que sea el 16 de diciembre. Entre más pronto mejor porque más vidas nos vamos a ahorrar", declaró Santos a la emisora Candela Estéreo. No obstante, el presidente destacó que para tomar esa decisión primero deben acordarse varios aspectos, entre los que destacó la concentración de los guerrilleros en determinadas zonas. "Si no se concentran, pues no se puede administrar el cese del fuego con efectividad porque hay otros grupos de violencia que hay que combatir", apuntó. El miércoles, el presidente pidió un "esfuerzo" a los negociadores de paz del Gobierno y las FARC para comenzar 2016 con un alto el fuego bilateral y definitivo que sirva de prolegómeno al final del conflicto armado, que espera firmar antes del próximo 23 de marzo. Las negociaciones de paz, que en noviembre cumplirán tres años, continuarán el próximo lunes en La Habana, donde las delegaciones seguirán trabajando en el tema de justicia, según fuentes oficiales. INFOBAE