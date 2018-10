ASÍ SE VEN WHATSAPP, TELEGRAM Y FACEBOOK MESSENGER EN APPLE WATCH

None

WhatsApp

La actualización a iOS 9.1 permite alguna interacción extra. Antes solo era leer y descartar, pero ahora aparece la opción para responder a un mensaje: uno preestablecido y personalizable desde el iPhone, un emoji o dictado por voz.

Como la app no está instalada en el reloj, no se puede iniciar una conversación con alguien que no haya enviado un mensaje en ese momento.

Telegram

Los desarrolladores crearon una completa aplicación para el Apple Watch: lista de conversaciones, posibilidad de crear mensajes e incluso 3D Touch para apretar la pantalla del reloj y que aparezca la opción de crear un nuevo mensaje.

La app permite además enviar la ubicación, un sticker o un mensaje grabado, además de emojis o dictado.

Facebook Messenger

También cuenta con una app específica para el Apple Watch , por lo que sus capacidades están muy cerca de las de Telegram. Es posible mirar conversaciones, responder mediante dictado, con ubicación, emojis o el famoso dedo pulgar en alto de la red social.

Lo malo es que no se pueden crear nuevos mensajes.