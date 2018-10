29, Octubre, 2015 29, Octubre, 2015 1:26 p.m. 1:26 p.m.

GUATEMALA: EL EX PRESIDENTE DEL CONGRESO TAMBIÉN VA A PRISIÓN POR CORRUPCIÓN

El ex presidente del Congreso de Guatemala Pedro Muadi compareció este jueves ante un juzgado y fue enviado a prisión provisional por su presunta vinculación a una red que orquestó un fraude en el organismo legislativo, informó la Fiscalía. Julia Barrera, vocera de la entidad, dijo a la AFP que Muadi se presentó ante el juez que lo investigará por la supuesta creación de 15 contratos fantasma a través de una empresa privada para el organo legislativo, cuando lo presidió en 2013, un caso destapado en junio pasado y que ya suma más de 30 arrestos. También indicó que el juez penal José Cojulún envió al ex congresista a prisión provisional a un cuartel militar en el norte de la capital y fijó para el próximo miércoles la audiencia de primera declaración. El escándalo de corrupción en Guatemala ya se cobró 30 arrestos y la victoria de un comediante como presidente del país @diariodigitalgt Las investigaciones de la Fiscalía, apoyadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU, indican que el fraude ascendería a unos 630.000 quetzales, equivalente a 80.780 dólares. Muadi fue elegido congresista en 2011 por el derechista Partido Patriota del ex presidente Otto Pérez, quien también se encuentra en prisión preventiva por cargos de corrupción. Luego renunció a esa agrupación y se integró al partido CREO, que lo expulsó cuando se reveló la trama de defraudación fiscal. La semana pasada, Muadi dimitió como diputado y fue sustituido por Daniela Beltranena, quien fue colaboradora de la ex vicepresidente Roxana Baldetti, quien también actualmente se encuentra en prisión preventiva e investigada por su presunta participación como cabecilla de una red que cobraba sobornos a empresarios en las aduanas para la evasión de impuestos, junto al ex presidente Pérez. Guatemala, sacudida por varios escándalos de corrupción, eligió el domingo al cómico derechista Jimmy Morales como su próximo presidente con la promesa de un ataque frontal a la malversación de los recursos públicos. El comediante guatemalteco dejará de lado el maquillaje y los disfraces para gobernar el país entre 2016 y 2020, al convertirse en presidente electo tras derrotar este domingo en un balotaje a la ex primera dama Sandra Torres. Este miércoles, Morales solicitó a la CICIG que lo acompañe en el combate a la corrupción durante su gobierno, que se inaugurará el 14 de enero de 2016. "Hemos planteado el deseo de un gobierno de lucha frontal contra la corrupción y qué mejor que estar con la CICIG", dijo Morales en rueda de prensa, tras reunirse con el director de la entidad, el ex magistrado colombiano Iván Velásquez. La CICIG, un ente adscrito a la ONU, apoya desde 2007 a las autoridades guatemaltecas en el desmantelamiento de estructuras del crimen que han copado a este país y penetrado las estructuras del Estado. INFOBAE