29, Octubre, 2015 29, Octubre, 2015 1:54 p.m. 1:54 p.m.

SAMUEL ETO'O COLABORA CON LOS REFUGIADOS QUE HUYEN DE BOKO HARAM

None

El ex capitán de la selección de Camerún preside la fundación que lleva su nombre, a través de la cual les permite a los jóvenes de su país practicar el deporte que tantas alegrías le ha dado. Además, a través de este organismo, se consiguen becas y programas de salud para los niños más necesitados. A pesar de esto, el ex futbolista del Barelona, Inter, Chelsea, entre otros grandes clubes, ha decido colaborar con la causa de los refugiados de su continente. Aquellas personas que deciden escapar del grupo terrorista Boko Haram, que atenta contra la paz en el centro de África, se esconden en campos improvisados donde reciben ayuda de diferentes ONG. Por ese motivo, la pagina Yellow Whistleblowe promueve la donación de fondos para organismos que brindan ayuda a las personas que se encuentran en esta situación. En el sitio se explica que "Hoy en el norte de Camerún las personas están huyendo de sus aldeas a causa de los combates y los abusos. Ante esta emergencia, campamentos improvisados se han configurado para los refugiados. Hombres, mujeres y niños en estos campamentos están luchando por sus necesidades básicas, agua, alimentos, medicinas". Más abajo, aparecer la frase "Juntos podemos ayudarles. Únete a nuestro equipo", que acompaña a la opción "Donar", para que cualquier interesado pueda registrar sus datos y donar el dinero que desee. El futbolista africano charló con la cadena de noticias CNN y contó: "Vemos estos actos de crueldad y parecemos impotentes. Debemos abordar este problema y encontrar soluciones". Eto'o sostuvo que una de las maneras más eficaces para derrotar a Boko Haram y su ideología sería a través de la educación, la cual denominó "el arma más formidable". El ex futbolista agregó: "Algunos de estos niños afectados por la situación son jóvenes y son fácilmente manipulables y son manipulados. Estos niños son utilizados y se unen a esta organización terrorista", por eso él apoya la creación de escuelas para combatir al grupo islámico. La entrevista concluyó con la frase: "Yo no estoy haciendo política, pero es importante para los africanos soñar y escribir su propia historia. Tienen que ser responsable de su propio destino". infobae