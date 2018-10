30, Octubre, 2015 30, Octubre, 2015 4:06 a.m. 4:06 a.m.

POLICÍAS MATAN A LADRÓN EN TIROTEO EN TENNESSEE

Dos policías resultaron hoy heridos en un intercambio de disparos con un ladrón que había entrado a robar en un hogar y que falleció a causa de los disparos de los agentes en Hohenwald (Tennessee, sur de EE.UU.). El jefe de Policía de Hohenwald, Sam Livingston, informó de que cuatro agentes respondieron a un aviso de allanamiento de morada con violencia alrededor de las 19:00 hora local (23:00 GMT). El propietario de la casa había sido apuñalado, pero pudo dar la voz de alerta, y cuando los agentes llegaron al lugar, el sospechoso abrió fuego contra ellos, hiriendo a dos policías, a uno de ellos en el brazo y a otro en el pecho. El agente que recibió el disparo en el pecho portaba un chaleco antibalas, por lo que no fue necesario trasladarlo al hospital y fue asistido en el mismo lugar de los hechos, mientras que el que resultó herido en el brazo fue remitido al cercano centro médico de la Universidad Vanderbilt, pero se desconoce su gravedad. Al momento de los disparos, los agentes abrieron fuego y el sospechoso, un joven de 18 años vecino de Shelbyville e identificado como Allen Swader, falleció. El propietario de la casa también está siendo tratado en el hospital pero no se teme por su vida. EFE