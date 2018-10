30, Octubre, 2015 30, Octubre, 2015 5:29 a.m. 5:29 a.m.

MATA A SU PAREJA POR UNA PUBLICACIÓN EN FACEBOOK

“Hoy por fin me quité el chicle que tenía por mujer, me siento libre”, escribió Ronald Díaz Quiroz, bajo el seudónimo de José Luis Padilla, cuando se encontraba en un café internet llamado Ciber Jillam.com en el sur de Barranquilla, en Colombia. Al leer el mensaje, Paola Padilla Nájera, quien hasta ese momento era pareja del joven, se dirigió hasta el establecimiento. Comenzó entonces una fuerte discusión. “Si no eres para mí, no eres de nadie”, le gritó la mujer a metros de la puerta del local. Cuando Ronald intentó irse luego de varios golpes que le propinó Paola, ella lo apuñaló en el pecho con un arma blanca, incidente que le costó la vida. “Yo le decía a mi hijo que la dejara. Esa mujer no le convenía y no me hizo caso”, confió entre lágrimas Denia, la madre de Ronald Díaz, a Noticias Caracol. Tras el hecho, la joven fue capturada por las unidades de la policía de Barranquilla. Infobae