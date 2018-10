30, Octubre, 2015 30, Octubre, 2015 7:41 a.m. 7:41 a.m.

ISIS DECAPITÓ A 4 COMBATIENTES KURDOS Y AMENAZÓ A BARACK OBAMA

None

El video, titulado "La verdad sobre la caída de EEUU", fue grabado en la ciudad iraquí de Hawijah y dura poco más de 15 minutos. Comienza mostrando los ataques de la Coalición internacional contra objetivos del Estados Islámicos y aparecen los cadáveres de quienes son abatidos en esas operaciones. El clip comienza con una locución en árabe, hasta que se amenaza al presidente de EEUU, Barack Obama. Esa parte del video está en perfecto inglés. Antes de la brutal ejecución, uno de los verdugos toma la palabra, levanta el cuchillo y, mientras sus víctimas están de rodilla vestidos con el ya tradicional mono naranja, amenaza a Obama. Antes de decapitar a los combatientes, uno de los verdugos amenaza a Barack Obama "Obama, has aprendido una nueva lección. Seis soldados del califato han asesinado a 400 hijos tuyos. Los mataron y los lastimaron. Por la gracia de Alá", comienza a decir el verdugo y sigue: "Probablemente estés sorprendido. Nuestros cruzados tienen el apoyo de Alá". Siempre con el cuchillo en la mano, continúa: "No ganaste nada más que volver a casa con pérdidas y humillaciones. Obama, estás peleando en una guerra contra Alá. Él nos apoya en contra tuyo: es su promesa y Alá nunca incumple sus promesas". Luego, se ve se ve la brutalidad del asesinato. El primero de kurdos aparece tendido en el piso. Con las manos esposadas en la espalda, el verdugo hunde el cuchillo y lo decapita. La misma suerte corren los demás. El crudo video no fue grabado en una locación al azar. La ejecución se llevó a cabo en la ciudad iraquí de Hawijah donde EEUU comandó un operativo para liberar a 70 rehenes el 22 de octubre pasado. De hecho, en el clip aparecen imágenes que el propio gobierno estadounidense difundió del operativo. INFOBAE