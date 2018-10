30, Octubre, 2015 30, Octubre, 2015 9:33 a.m. 9:33 a.m.

ANUNCIARON LA MUERTE DE DESO DOGG, EL RAPERO ALEMÁN QUE SE UNIÓ AL ESTADO ISLÁMICO

Denis Mamadou Gerhard Cuspert conocido artísticamente como Deso Dogg, comenzó su carrera como músico de rap en el año 1995, pero su éxito se mezcló con diferentes problemas con la justicia, entre ellos crímenes y tenencia de drogas, lo que le valió estar confinado en la cárcel de Tegel. Luego de varios vaivenes entre la música y su vida delictiva, grabó tres discos entre 2006 y 2009 y tuvo un relativo éxito en ventas y popularidad. En 2010, tras un incidente automovilístico, decidió cambiar su estilo de vida: dejó el rap y se convirtió al Islam. Pasó a formar parte de un grupo radical llamado Die Wahre Religión ("La verdadera religión") y cambió su nombre al de Abou Maleeq. En 2011, declaró públicamente su apoyo a las fuerzas muyahidines en Afganistán, Irak, Somalia y Chechenia, y dijo que Berlín era una ciudad de infieles. Ese mismo año apareció en un video portando armas, lo que derivó en una investigación judicial y el allanamiento a su domicilio donde hallaron municiones. Más tarde Cuspert comenzó su fuerte inserción en los movimientos extremistas islámicos, y amenazó con imponer la "Yihad en Alemania". En 2013, el ex rapero pudo irse del país, a pesar de las restricciones que pesaban sobre él, y fue entrenado en Egipto en un campamento militar terrorista para luego viajar a Libia. En agosto de ese año fue visto en un video luchando junto al grupo Junud al-Sham contra las fuerzas leales al presidente Bashar al Assad en la guerra civil de Siria, y comenzó a usar su nombre de guerra: Abu Talha Al-Almani. Entre fines de 2013 y principios de 2014 Cuspert pasó a integrar las filas del Estado Islámico y participó en varias batallas, la primera de ellas habría sido, según los informes de las autoridades, en el campo de gas de Shaer en el mes de julio. En noviembre de ese año la presencia de Abu Talha Al-Almani en las filas del movimiento yihadista quedó confirmada cuando apareció en un video en el que se muestra el asesinato de varias personas. Cuspert puede verse sosteniendo la cabeza de uno de los rehenes decapitados. Las imágenes a continuación pueden herir su sensibilidad: Este jueves, según informó la agencia de noticias AFP a raíz de una declaración de un funcionario de Defensa en Washington, el ex rapero habría muerto "en un bombardeo estadounidense este mes". "No era considerado un objetivo importante, el ataque no estaba planificado contra él", agregó. INFOBAE