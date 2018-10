CHILE DISTRIBUYE EN LAS ESCUELAS POR ERROR UNA VERSIÓN ERÓTICA DE "CAPERUCITA ROJA"

None

El libro se titula "Caperucita se come al lobo" y, como le hizo notar un alumno a su profesor, no era precisamente el tipo de lectura para la biblioteca de una escuela. Más que nada, por su alto contenido erótico.

"Situación peligrosa"

Image copyright Editorial Cuneta Image caption El libro es una colección de cuentos de la colombiana Pilar Quintana.

No, no era el cuento tradicional lo que fue distribuido por error en 283 escuelas primarias a lo largo del año pasado. Ahora, el gobierno está tratando de recuperar las copias de la versión erótica del cuento infantil.. El maestro alertó a las autoridades después de que un joven estudiante lo avisara acerca del contenido.es en realidad una colección de seis cuentos cortos con alto contenido sexual de la colombiana Patricia Quintana. En Chile fue publicado en 2012.Uno de los capítulos habla sobre un encuentro entre un profesor y una alumna. Otro describe la violación de una joven de 13 años. "El libro puede causar daños irreparables en nuestros estudiantes", dijo el alcalde de Río Bueno, Luis Reyes. El alcalde llevó el caso al Ministerio de Educación de Chile esta semana. "Describir de una manera tan detallada la violación de una menor no ayuda en el proceso de educación de los jóvenes", afirmó. El gobierno chileno señaló que el libroAdemás, se puso en marcha una investigación para conocer cómo pudo llegar el texto al catálogo de las escuelas. También se revisarán uno a uno los títulos de los catálogos escolares para conocer si hay más títulos inadecuados. La historia original de Caperucita Roja data de la Edad Media. La versión más conocida, sin embargo, es de la los hermanos Grimm, publicada por primera vez en 1812. BBC MUNDO