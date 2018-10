RUSIA CALIFICA DE 'NO VERÍDICAS' INFORMACIONES SOBRE ATENTADO EN AVIÓN

¿Atentado del Estado Islámico?

El Ministerio de Transporte ruso calificó hoy de "no verídicas" algunas informaciones que apuntaron que el avión ruso con 224 personas a bordo que se estrelló en Egipto fuera objeto de un atentado terrorista. "En algunos medios de comunicación han aparecido informaciones acerca de que el avión de pasajeros ruso que volaba deSharm el Sheij a San Petersburgo fue alcanzado por un misil lanzado por terroristas. Esta información no puede considerarse verídica", señaló el ministro de Transporte, Maxim Sokolov. Agregó que las autoridades rusas están en estrecho contacto con sus colegas egipcios y que "en estos momentos no tienen ninguna información que confirme esas fantasías". Sokolov señaló que en el lugar de la catástrofe ya están trabajando especialistas y que "además, dentro de muy poco empezará a trabajar allí la comisión internacional, que en base a los materiales recogidos y un análisis escrupuloso de todas las informaciones sacará las conclusiones sobre las causas de la tragedia". Pero insistió en que "según los datos de que se dispone actualmente, basados en nuestros contactos de trabajo con la parte egipcia, la información de que el avión fue derribado no se puede considerar verídica". Antes, el grupo terrorista "Wilayat Sina", la filial egipcia del yihadista Estado Islámico (EI), aseguró ser el responsable de la caída del avión ruso que se estrelló hoy en una zona montañosa de la provincia del Sinaí con 224 personas abordo. El aparato, un Airbus A320 perteneciente a la compañía rusa MetroJet (Kogalimavia), se estrelló unos 23 minutos después de despegar de Sharm el Sheij.También Moscú expresó este sábado su escepticismo respecto a la reivindicación del grupo yihadista Estado Islámico (EI) de su responsabilidad en la caída del avión. La rama egipcia del EI había afirmado en Twitter ser la responsable del derribo del avión. "Esta información no puede considerarse exacta", comentó el ministro ruso de Transportes, Maxim Sokolov, según las agencias rusas. "Estamos en estrecho contacto con nuestros compañeros egipcios y las autoridades aéreas de ese país. En este momento, no disponen de ninguna información que confirme tales insinuaciones", añadió. EFE