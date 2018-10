31, Octubre, 2015 31, Octubre, 2015 11:26 a.m. 11:26 a.m.

ISIS CIERRA TODAS LAS CLÍNICAS FEMENINAS

El Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) ordenó clausurar todas las clínicas en donde trabajen ginecólogos que se encuentran en los territorios sirios bajo su control, según afirman varias organizaciones de derechos humanos en el país. Esta medida se basa en la convicción de los líderes extremistas de que los hombres y las mujeres deben estar separados cueste lo cueste, ha publicado 'The Independent' en un artículo. "Muchos doctores se han ido, en particular los ginecólogos, a quienes les han prohibido trabajar bajo amenaza de muerte", afirmó Abu Mohammes, el fundador del grupo activista Raqqa Is Being Slaughtered Silently. Esta información también ha sido confirmada por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una organización sin fines de lucro con sede en Londres. Por su parte, a principios de este año, los médicos de los territorios libios bajo control del ISIS destacaron que han aumentado de manera dramática el número de abortos naturales y de enferemedades de transmisión sexual entre las mujeres jóvenes, como consecuencia de las uniones forzadas con los terroristas y del uso por parte de ellos de las llamadas "esclavas sexuales". En mayo, un ginecólogo contó a los medios que, con frecuencia, las adolescentes que acuden a las clínicas son tan jóvenes que no son conscientes de su situación y que, incluso, algunas todavía juegan con muñecas. El manifiesto extremista sobre el rol de las mujeres dentro del grupo yihadista, revelado en febrero pasado por Quilliam —una institución británica de estudios antiterroristas—, establece que se permiten los matrimonios incluso con niñas de nueve años, para que den a luz a nuevas generaciones de combatientes. "Es considerado legítimo que una niña contraiga matrimonio a los 9 años de edad", dice el manifiesto del grupo. INFOBAE