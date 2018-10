31, Octubre, 2015 31, Octubre, 2015 11:50 p.m. 11:50 p.m.

ALEGRIA DE MARQUITOS SE CONVIERTE EN LLANTO

None

Lo que parecía una felicidad se ha convertido en una angustia para el joven “padre y madre” de cuatro hermanitos, Marcos Eduardo Cerrato Ardón (19), luego que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) le bloqueara su cuenta bancaria como parte de la labor preventiva contra el lavado de activos. “Marquitos”, es el jovencito que desde los 12 años se ha hecho cargo de sus cuatro hermanos menores de 6, 8, 10 y 14 años de edad. Cuando él tenía 16 años, su madre viajó ilegalmente hacia Estados Unidos, pero no reciben ayuda de ella, porque al parecer, se quedó en México y no les ha podido asistir en nada. Ahora que tiene la oportunidad de recibir el apoyo solidario de las personas de buen corazón de Honduras y otros países, resulta que la CNBS le ha imposibilitado de recibir dinero de envíos, no tanto por los montos, sino por el hecho que el dinero viene de diversas partes del extranjero y creen que es lavado de activos o del narcotráfico. DESAGRADABLE NOTICIA Muy emocionado con la buena noticia que muchos compatriotas y del extranjero le habían hecho llegar algunos giros para que sacara a sus hermanitos adelante, “Marquitos” se fue a una agencia bancaria capitalina para retirar la ayuda, pero se encontró con la desagradable sorpresa que su cuenta estaba bloqueada. Pensando que solo era allí donde tenía el problema, intentó en otra oficina y le dijeron lo mismo y con mucho optimismo visitó una tercera, pero confirmó que no puede recibir el dinero. Desanimado y triste regresó a su casa, porque el aporte económico no está llegando a sus manos. Sin embargo, las personas le llamaron si había recibido la ayuda y con mucho pesar les contó que el banco de un día a otro le bloqueo su cuenta. Ante ese inconveniente, le dijeron que se lo harían llegar por medio de las agencias de envíos de dinero y de inmediato se fue hacer fila para retirarlo, pero también recibió la mala noticia que tampoco puede hacer ninguna transacción, porque está siendo investigado por supuesto lavado de dinero “La personas me habían hecho la sugerencia que abriera mi cuenta de ahorro y he ido a los bancos y hasta ahora lo que me han dicho es que aparezco bloqueado y me dicen que tienen leyes allí en el banco”, lamentó. Agregó que “ellos sospechan que puede ser del narcotráfico, lavado de activo, extorsión y de terrorismo y no puedo retirar nada. La gente quiere saber si ya he hecho los retiros, a algunos les he explicado y a otros no he podido y han de pensar mal de mí, pero no es mi culpa y me gustaría hacérselos saber”. Contó que tiene más de 300 llamadas perdidas de personas que quieren saber si ya recibió el dinero, pero no les ha podido contestar para explicarles. “Pero les pido disculpas porque sé que lo hacen con toda la voluntad para que pueda tener mi taller de mecánica y sacar adelante a mis hermanitos”, se disculpó. HACEN COLECTAS Entre la gente deseosa de ayudarles hay un grupo de hondureños en el extranjero, principalmente en Estado Unidos, que hace colectas a través de la página de “Go Fund Me” de Facebook, para hacerle realidad el sueño a “Marquitos” que en su muro dice: “Mientras tanto pueden donar acá en Go Fund Me! Ya llevamos $171 recaudados de la meta de $1,000 y todo para Marcos https://www.gofundme.com/earlyxmasformarcos”. En tanto, “Marquitos” pensó ir a la CNBS para explicarles que se trataba de ayudas solidarias, luego de los reportajes de LA TRIBUNA por su responsabilidad con sus cuatro hermanitos. No obstante, personeros de la CNBS llegaron a su casa para conocer su situación y les explicó que estaba recibiendo algunos donativos de gente de buen corazón del país y el extranjero, pero sospechan que hay supuesto lavado de activos en su cuenta porque recibe apoyo de diferentes países. “Ellos me dijeron que me iban a ayudar a resolver la situación, que iban hablar con los bancos para explicarles cuál es el caso mío”, contó. No obstante, le recomendaron abrir una cuenta en otro banco y les cuente sobre la ayuda que está recibiendo para que no le nieguen esa apertura. (ECA) Gobierno les ayudará a mejorar su vivienda A “Marquitos” y sus hermanitos también les visitaron representantes de Casa de Gobierno, quienes le comenzaron a hacer un avalúo con la idea de mejorarles la vivienda, como les manifestó el delegado, Nahúm Rivera. “Estamos de parte del Despacho de la Primera Dama y el Presidente Juan Orlando Hernández, con el Programa Vida Mejor y venimos a ver las necesidades que tiene esta familia para poderles apoyar”, dijo Rivera. Añadió que se trataba de una previsita para luego hacer el estudio de qué es lo que necesita la vivienda y mejorárselas. De igual manera, apoyarlo con los niños para darles alguna beca de estudios que les permita asistir a la escuela.