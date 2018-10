RECUPERAN 129 CADÁVERES DEL AVIÓN RUSO EN EGIPTO

Heridos y asfixiados

Descartan terrorismo

56 mil horas de vuelo en 21,000 viajes había acumulado el avión fabricado en 1997, informó la casa matriz de Airbus desde Francia.

Los equipos de rescate egipcios han recuperado hasta el momento 129 cuerpos sin vida del lugar donde se estrelló el avión de la compañía MetroJet de Rusia, en la península del Sinaí, con 224 personas a bordo, en su mayoría turistas rusos, informó el primer ministro egipcio, Sherif Ismail. En una rueda de prensa retransmitida por la televisión estatal, Ismail añadió que las labores de rescate continúan en la zona donde se precipitó el aparato, cuyos restos quedaron diseminados en un radio de entre seis y ocho kilómetros. Las cajas negras del avión ya fueron recuperadas, lo cual permitirá esclarecer las causas del incidente, que se produjo 23 minutos después de que el vuelo despegara desde la localidad turística de Sharm el Sheij rumbo a San Petersburgo. Un equipo ruso especializado en operaciones de búsqueda y rescate llegó anoche a Egipto, así como un equipo de la empresa fabricante del avión, un Airbus A321-200, destacó el jefe del Gobierno. Mientras, los primeros 34 cuerpos de las víctimas llegaron a El Cairo, según confirmaron a Efe fuentes de la morgue de Zenhun, la principal de El Cairo, situada en el barrio popular de Sayeda Zeinab. Los cuerpos están siendo trasladados desde el lugar del suceso, en una zona montañosa y de difícil acceso del Sinaí, hasta el aeropuerto militar de Kebrit, en la ciudad de Suez, en aviones de las Fuerzas Armadas, y posteriormente por carretera hasta la capital egipcia.Las víctimas fallecieron a causa de “una explosión y por asfixia”, dijeron a Efe fuentes de los servicios de emergencia, las cuales revelaron que algunos cuerpos presentaban heridas graves, mientras que otros sólo signos de asfixia. Según las autoridades egipcias, a bordo viajaban 214 turistas rusos, tres ucranianos y siete miembros de la tripulación, de nacionalidad rusa, y entre ellos había 132 mujeres y 17 niños. Mientras, fuentes rusas cifran en 24 a los menores que había a bordo y en cuatro a los ucranianos. La embajada rusa en El Cairo confirmó que todos los pasajeros del vuelo 9268 Kogalymavia han fallecido, a través de su cuenta oficial de Twitter, y el Gobierno egipcio descartó que haya supervivientes entre los escombros del aparato, cuando las operaciones de rescate aún continúan.Las autoridades egipcias y rusas descartaron la posibilidad de que el Airbus haya sido derribado desde tierra. “Expertos aseguraron que técnicamente no se puede derribar un avión que vuela a esa altura, y es la caja negra la que determinará la causa”, declaró en una rueda de prensa el primer ministro de Egipto, Sherif Ismail. Las declaraciones de Ismail se producen poco después de que el Ministerio de Transporte ruso calificara de “no verídicas” las informaciones que apuntaban a que el avión ruso podría haber sido objeto de un ataque terrorista. “En algunos medios de comunicación han aparecido informaciones acerca de que el avión de pasajeros ruso que volaba de Sharm el Sheij a San Petersburgo fue alcanzado por un misil lanzado por terroristas. Esta información no puede considerarse verídica”, afirmó el ministro de Transporte ruso, Maxim Sokolov. Insistió: “Según los datos de que se dispone actualmente, basados en nuestros contactos de trabajo con la parte egipcia, la información de que el avión fue derribado no se puede considerar verídica”. Ambos desmentidos fueron precedidos por un comunicado del grupo yihadista Wilayat Sina, filial egipcia de la agrupación terrorista Estado Islámico (EI), en el que se aseguraba que el Airbus fue derribado por sus combatientes. “Que sepan los rusos y sus aliados que no hay seguridad para ellos en la tierra de los musulmanes ni en sus espacios aéreos”, afirmó en un comunicado Wilayat Sina, que opera en península del Sinaí, y que vinculó su supuesto ataque con la operación militar lanzada por Rusia en Siria. A pesar de estos desmentidos, la aerolínea alemana Lufthansa, la primera de Alemania, ha asegurado que no sobrevolará la península del Sinaí hasta que se aclaren completamente las circunstancias de la catástrofe.