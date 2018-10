01, Noviembre, 2015 01, Noviembre, 2015 10:42 a.m. 10:42 a.m.

EL COMITÉ INTERESTATAL DE AVIACIÓN DE RUSIA SOSTIENE QUE EL AIRBUS DE KOGALYMAVIA SE DESINTEGRÓ EN EL AIRE

Mientras los restos de los turistas rusos que murieron por el desplome del avión de Kogalymavia (Metrojet) son transportados a San Petersburgo, las preguntas sobre qué causo el desastre en la península del Sinaí se multiplican. Sin embargo, y aunque las causas del siniestro no han sido determinadas, el director ejecutivo del Comité Interestatal de Aviación de Rusia, Viktor Sorochenko, sostuvo que la aeronave se desintegró en el aire, informaron medios estatales rusos. "La desintegración del fuselaje se llevó a cabo en el aire, y los fragmentos se encuentran dispersos en torno a una amplia zona de cerca de 20 kilómetros cuadrados", explicó Sorochenko. Las 224 personas que llevaba el Airbus 321-200 murieron. Los restos del aparato quedaron esparcidos en una remota zona plagada por una insurgencia islámica violenta. Imágenes del lugar del impacto mostraban restos apenas reconocibles de un avión y montones de pertenencias de sus ocupantes, en un paisaje árido. Muchos de los pasajeros regresaban de sus vacaciones en el balneario egipcio de Sharm el-Sheij. En la lista de viajeros estaban 25 menores de edad. En el aeropuerto de Pulkovo, en San Petersburgo, donde se suponía que la aeronave aterrizaría, agobiados familiares de los fallecidos se congregaron para recordar a sus seres queridos. Llevaron velas, flores, mensajes y muñecos de peluche. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró el domingo jornada de luto nacional. Durante una reunión con altos funcionarios militares, el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, pidió guardar un minuto de silencio por las víctimas. Después, instó a la opinión pública a no sacar conclusiones precipitadas sobre la desgracia y advirtió que para determinar qué pasó se requerirá una larga investigación. El avión volaba a 31.000 pies cuando desapareció de las pantallas de radares. Las autoridades insisten en que no hubo avisos ni llamados de emergencia de los pilotos. El jefe de la compañía Aeropuertos Egipcios, Adel Al-Mahjoob, le dijo a CNN que era probable que se haya registrado una falla técnica. El funcionario subrayó que el avión había pasado una inspección de rutina antes del despegue. Algunos medios rusos reportaron versiones de que el piloto había reportado problemas en el aparato y solicitado permiso para aterrizar en el aeropuerto más cercano algo que las autoridades de Egipto rechazaron. El especialista de CNN en temas de aviación, Richard Quest, dijo que era inusual que un avión se venga abajo después de estar cerca de 20 minutos en el aire. "En ese momento, un avión está en piloto automático. Está llegando a su altitud inicial de crucero, y es poco lo que puede o debe ir mal", escribió Quest en un análisis.