01, Noviembre, 2015 01, Noviembre, 2015 10:53 a.m. 10:53 a.m.

TRAGEDIA EN HALLOWEEN: UN COCHE ATROPELLA A VARIAS PERSONAS QUE CELEBRABAN EN NUEVA YORK; 3 MURIERON

None

Varias personas que celebraban el Halloween, la tarde del sábado, fueron arrolladas por un coche que se montó en una acera en el Bronx, reportó la policía de Nueva York. Tres personas, entre ellas una niña de 10 años de edad, murieron en el incidente, dijeron las autoridades. El conductor del coche y tres peatones, entre ellas dos niñas, fueron trasladados al Hospital Jacobi. El conductor está en condición estable y las otras tres personas fueron tratadas por lesiones no mortales. La secuencia de los acontecimientos horripilantes se desarrolló justo antes de 5 de la tarde, hora local. "Había familias caminando detrás de mí que jugaban", dijo Kristina DeJesus, una testigo, a la afiliada de CNN, WABC. "Y, de repente, oí el 'boom' y el coche literalmente saltó sobre un auto estacionado, voló y golpeó a un montón de gente", agregó DeJesus. La policía todavía está investigando exactamente lo que sucedió. Aparentemente, el coche – un Dodge Charger, que era conducido por un hombre de 52 años de edad – chocó contra otro auto y luego se enfiló hacia la acera y los peatones y terminó su carrera en el patio delantero de una casa. Testigos narraron una escena espantosa tras la colisión, informó WABC. "Yo no entendí lo que estaba viendo hasta que me di cuenta de lo que estaba pasando. Tuve que huir", contó John del Giudice. Las tres víctimas mortales vivían cerca del lugar. La policía las identificó como Nyanna Aquil, de 10 años; Kristian Leka, un hombre de 24; y Luis Pérez, de 65 años de edad. Los heridos son una niña de 3 años, otra de 9 y una mujer de 21 años de edad. Fuente: CNN