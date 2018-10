02, Noviembre, 2015 02, Noviembre, 2015 4:07 a.m. 4:07 a.m.

LA FIRMA ESTADOUNIDENSE VISA CONFIRMA LA COMPRA DE VISA EUROPE

La firma Visa anunció hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para la compra de la compañía Visa Europe, una operación por unos 21,200 millones de euros que se venía gestionando desde hace más de dos años. La operación, anunciada en un comunicado fechado en Foster City (California, EE.UU.) y en Londres, las sedes centrales de las dos compañías, está pendiente de la aprobación de los reguladores y se espera quede cerrada en el tercer trimestre de 2016. Aunque ambas compañías tienen un nombre similar, se trata de dos firmas separadas, la estadounidense, Visa Inc., y Visa Europe, propiedad de un grupo de bancos, que llevan tiempo planteándose la posibilidad de desprenderse de la compañía. Visa Inc. comprará Visa Europe con 11,500 millones de euros en efectivo y 5,000 millones en acciones, además de un pago adicional de 4,700 millones de euros que se abonará al cuarto año a partir de la fecha de cerrada la operación si se cumplen ciertas condiciones. La firma estadounidense busca con esta operación crear una única compañía global y permitir a los clientes europeos un acceso mejor a las ventajas que ofrece la compañía en Estados Unidos y a nivel mundial. El comunicado señala que Visa Europe tiene cerca de 500 millones de tarjetas en ese continente. Ya desde marzo del 2013, cuando se anticipó por primera vez esta operación, los dueños de Visa Europe habían dado a conocer su intención de llegar a un acuerdo con Visa Inc. y lanzarse con un sistema propio de tarjetas de crédito. EFE