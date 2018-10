02, Noviembre, 2015 02, Noviembre, 2015 6:17 a.m. 6:17 a.m.

MURIÓ FRED THOMPSON, ACTOR DE "LA LEY Y EL ORDEN" Y CANDIDATO PRESIDENCIAL 2008

None

Fred Thompson, un actor que se convirtió en senador y se postuló a la nominación presidencial republicana de EEUU en 2008, murió hoy a los 73 años como consecuencia de una recaída del linfoma canceroso que sufrió durante varios años. "Con el corazón encogido y un profundo sentimiento de dolor, compartimos el fallecimiento de nuestro hermano, esposo, padre y abuelo, que murió en paz en Nashville rodeado de su familia", dijo la familia de Thompson, senador por el estado de Tennessee entre 1994 y 2002, en un comunicado. Thompson, conocido por ser el fiscal Branch de la famosa serie Law and Order, aspiró en 2008 a la nominación presidencial republicana que finalmente obtuvo el senador por Arizona John McCain, que se enfrentó al entonces aspirante demócrata y ahora presidente Barack Obama. En la industria del entretenimiento, se lo conoce por su intervención en películas como No Way Out (1987), Days of Thunder (1990), Cape Fear (1991) o su papel como el general Ulysses S. Grant, presidente de EEUU entre 1869 y 1877, en la película para televisión Bury My Heart at Wounded Knee. Fred Thomson se postuló a la nominación presidencial republicana de EEUU en 2008 Reuters Su entrada en el mundo del cine ocurrió casi por accidente, cuando el director Roger Donaldson le pidió que se interpretara a sí mismo en la película Marie (1985), que relataba el escándalo del Comité de Indultos y Libertad Condicional de Tennessee. También obtuvo papeles en cintas populares como The Hunt of Red October (1990), Die Hard 2 (1990) o In the Line of Fire (1993). Antes de convertirse en actor, como abogado, Thompson gozó de gran popularidad en Washington, especialmente, en la década de 1970, gracias a su participación en las investigaciones del caso Watergate, que provocaron la dimisión del presidente estadounidense Richard Nixon en 1974. "Fred dijo una vez que las experiencias que tenía por crecer en un pequeño pueblo de Tennessee forman parte del prisma a través del cual vio el mundo y dio forma a la manera en que abordó su vida", declararon los familiares. "Disfrutaba de una carcajada, de un fuerte apretón de manos, de un buen puro y de una buena dosis de humildad. Fred era el mismo hombre en el Senado, en el estudio de cine o en la plaza del pueblo de Lawrenceburg, su hogar", señalaron los familiares en su nota, en la que rindieron homenaje al político y actor. INFOBAE