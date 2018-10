02, Noviembre, 2015 02, Noviembre, 2015 7:32 a.m. 7:32 a.m.

GRECIA: NO HAY LUGAR PARA ENTERRAR TANTOS REFUGIADOS MUERTOS

La isla griega de Lesbos, sacudida por la avalancha migratoria, no afronta sólo la emergencia de los refugiados que sobreviven a los naufragios, sino también la de los muertos: el alcalde de la ciudad indicó que ya no saben dónde enterrar los cadáveres recuperados del mar. En declaraciones a la radio del diario To Vima, el intendente Spiros Galinos explicó que en el obitorio local hay 50 cuerpos de inmigrantes para los que aún no fue posible encontrar un lugar de sepultura. Galinos señaló que ha presentado un pedido para ampliar el cementerio local, adquiriendo un terreno vecino. Sólo el domingo, fueron recuperados 19 cadáveres después de tres diversos naufragios en la zona de mar que separa Grecia de Turquía. Desde el inicio del año, las llegadas por mar a Grecia de migrantes que buscan ir a Europa del Norte alcanzó la cifra de 580.125, según la ACNUR AFP El último fin de semana, quince migrantes, entre ellos dos niños y cuatro bebés, fallecieron tras dos naufragios frente a las islas griegas de Samos y de Farmakonisi, en el mar Egeo, según un nuevo informe de los guardacostas griegos. El primer naufragio se produjo a 20 metros de la costa de Samos, cuando una embarcación de seis metros de largo volcó. Diez personas fueron halladas muertas en la cabina de la embarcación de plástico, procedente de la vecina Turquía, y en las costas de Samos se encontró el cuerpo de una joven. En total, 15 personas sobrevivieron al naufragio y dos están desaparecidas. Por otra parte, un barco de Frontex –la agencia de vigilancia de las fronteras europeas– que navegaba frente al islote de Farmakonisi, cerca de Samos, encontró dos cuerpos y rescató a tres migrantes, que fueron trasladados sanos y salvos a Samos. El domingo por la noche, se encontraron otros dos cuerpos, lo que llevó el total de muertos en Farmakonisi a cuatro. Según sus declaraciones, su embarcación, que llevaba a 15 personas a bordo, naufragó en aguas turcas. Una decena de naufragios tuvieron lugar desde el lunes en las islas griegas de Lesbos, Kalymnos y Rodas, con unos 60 muertos, entre ellos más de 28 niños. Desde el inicio del año, las llegadas por mar a Grecia de migrantes que buscan ir a Europa del Norte alcanzó la cifra de 580.125, según la ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, tiene previsto visitar Lesbos esta semana con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schultz, indicaron las oficinas de Tsipras. INFOBAE