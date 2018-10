02, Noviembre, 2015 02, Noviembre, 2015 11:15 a.m. 11:15 a.m.

DECOMISAN 150 KILOS DE COCAÍNA Y CAPTURAN A COLOMBIANO EN PANAMÁ

Unidades antidrogas de la Policía de Panamá decomisaron 150 kilos de cocaína y 27,725 dólares en efectivo en un allanamiento a un condominio ubicado en el sector residencial de San Francisco, en la capital, dijo hoy una fuente oficial. Los agentes policiales, con apoyo de personal del Ministerio Público, encontraron dos vehículos en los estacionamientos del inmueble, uno de los cuales tenía en su interior 6 maletines con la droga, informó la Policía Nacional (PN) en un comunicado, que no precisa la fecha de la operación. En la acción se halló el dinero, que no pudo ser justificado, y se capturó a un ciudadano colombiano, no identificado. La droga y el dinero incautado, así como el sujeto detenido, fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes, según la información oficial. END