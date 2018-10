02, Noviembre, 2015 02, Noviembre, 2015 12:22 p.m. 12:22 p.m.

BEN CARSON, LÍDER INDISCUTIDO DE LA CARRERA REPUBLICANA POR LA CASA BLANCA

Ben Carson se ubica a la cabeza de la carrera presidencial republicana al conseguir el apoyo de 29 por ciento de los votantes, según una nueva encuesta del NBC News / Wall Street Journal . De hecho, se trata del porcentaje más alto que cualquier candidato republicano haya obtenido hasta el momento. Detrás del 29% de Carson, está Donald Trump con un 23%, Marco Rubio en un 11%, Ted Cruz con 10% y Jeb Bush con 8 por ciento. Los puestos son similares a una encuesta del New York Times / CBS publicado la semana pasada, que también ubicó Carson en el primer. Si semanas atrás Trump era el más importante de los republicanos, "entonces esta encuesta marca que el Dr. Ben Carson el hombre a batir para los republicanos", dijo el encuestador demócrata Fred Yang, cuya firma Hart Research Associates realizó esta encuesta con asociado con el consultor republicano Bill McInturff. La encuesta de NBC / WSJ se llevó a cabo entre el 25 y el 29 de octubre, es decir antes y después de la tercer debate presidencial republicano de la semana pasada organizad por la señal económica CNBC. La historia personal de Ben Carson, el candidato que superó a Donald Trump en las encuestas, es la expresión ideal del sueño americano. Creció en barrios desfavorecidos de Detroit y Boston y fue educado por una madre analfabeta casada a los 13 años. Más tarde expulsó a su esposo bígamo de su casa. El ahora neurocirujano jubilado asegura que la fe le permitió a un adolescente a la deriva como él evadirse de la miseria y encontrar fuerzas para realizar su sueño: ser médico. Una operación lo hizo saltar a la fama en 1987, cuando separó, asistido por un equipo médico de 70 personas, a dos hermanos siameses alemanes de siete meses unidos por la cabeza. La intervención duró 22 horas y, con la supervivencia de los dos niños, se convirtió en una primicia mundial. George W. Bush le entregó en 2008 la mayor recompensa civil que otorgan los Estados Unidos, la Presidential Medal of Freedom. Su carrera médica fue llevada al cine en 2009 con "Gifted Hands: The Ben Carson Story", en la que fue personificado por Cuba Gooding Jr. Ben Carson ya había escrito cuatro libros, de orden espiritual o de motivación personal, cuando se jubiló en 2013 para lanzarse al ruedo conservador. INFOBAE