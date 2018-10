03, Noviembre, 2015 03, Noviembre, 2015 6:35 a.m. 6:35 a.m.

EEUU: "LOS REPUBLICANOS VIVEN OTRA REALIDAD"

Durante un evento de recaudación de fondos en Nueva York para el Partido Demócrata, Barack Obama se metió de lleno en la campaña presidencial de los Estados Unidos y apuntó contra los republicanos. "¿Ha notado que cada uno de sus candidatos dicen 'Obama es débil. Putin le está pateando arena en la cara a Obama. Cuando yo le hable a Putin, esto se va a arreglar'", dijo, emulando el discurso de los candidatos republicanos que sostienen que el mandatario le dio demasiado margen al presidente ruso Vladimir Putin. "Luego resulta que no pueden manejar a un par de moderadores de CNBC en un debate. Déjenme decirles: si no pueden manejar estos hombres, entonces no creo que los rusos y los chinos vayan a estar demasiado preocupados por ustedes", agregó Obama. Barack Obama durante el evento de recaudación de fondos demócrata Ocurre que el Comité Nacional Republicano suspendió su participación en un debate programado para febrero y organizado por NBC News y Telemundo. La decisión se tomó luego de las quejas de los postulantes sobre el debate realizado en la señal CNBC durante el último debate. Según el presidente del Comité, Reince Priebus, se les faltó el respeto a sus postulantes. "Mientras que los debates pretenden incluir preguntas difíciles y contrastar las visiones de los candidatos para el futuro de los EEUU, los moderadores de CNBC cometieron errores en las preguntas e intentaron avergonzar a nuestros candidatos", afirmó en una carta al presidente de NBC News y MSNBC, Andrew Lack. Obama mostró su compromiso con el partido pese a que él no está habilitado para competir. Por eso fue hasta el séptimo piso del apartamento de Jonathan Soros, el inversor de fondos de cobertura e hijo de George Soros, el destacado donante liberal. Luego se dirigió al Richard Rodgers Theatre, donde los demócratas sostuvieron otra recaudación de fondos en tándem con una performance del exitoso musical "Hamilton". "Según ellos, todo era realmente bueno en 2008, cuando estábamos pasando por la peor crisis económica en nuestras vidas, las tasas de desempleo y de los que no tienen seguro médico aumentaron. Éramos irremediablemente adictos al petróleo extranjero y (Osama) Bin Laden seguía en libertad. Ésta, aparentemente, fue la era dorada a la que yo llegué para arruinar", ironizó Obama, en la que fue también una enérgica defensa de sus dos períodos de gestión. "Lo que nos hace un poco diferente a los demócratas es que tratamos de basar nuestro análisis en los hechos", consideró Obama En efecto, entre sus principales logros enumeró la recuperación de la economía, el rescate a la industria y un programa para ayudar a que se queden a los jóvenes inmigrantes que viven en el país como ilegales, sin documentos. "Pero yo no sé si los republicanos que intentan llegar a la Casa Blanca saben cualquiera de estas cosas", enfureció. "Porque parece que viven una realidad diferente". "Son tan tristes", afirmó refiriéndose al campo republicano rumbo a la carrera hacia las presidenciales de 2016. "Están realmente tan frustrados... Todo el mundo aquí tiene una lista de cosas que tenemos que abordar. Pero tal vez lo que nos hace un poco diferente a los demócratas es que tratamos de basar nuestro análisis en los hechos", remató.