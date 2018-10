04, Noviembre, 2015 04, Noviembre, 2015 11:20 a.m. 11:20 a.m.

ISRAEL DETUVO A UN PALESTINO POR DESVIAR DONACIONES AL GRUPO TERRORISTA HAMAS

El Shin Bet, agencia de seguridad de Israel, informó este miércoles que un palestino fue acusado de haber llevarles a los terroristas de Hamas materiales de construcción que tenían como destino la reconstrucción de la Franja de Gaza. Tamer Ahmed Mohammed Barim de Bnei Suhila, de 36 años, fue detenido cuando intentaba ingresar a Israel por el cruce de Erez, en la frontera con Gaza, el pasado 31 de agosto. Su detención permaneció bajo secreto de sumario hasta este miércoles. Un portavoz de la Shin Bet reconoció que las autoridades israelíes venían investigando este caso tiempo antes de la detención. El funcionario de la agencia de seguridad, no obstante, no detalló cuántas veces Barim realizó los envíos al grupo terrorista o si tenía cómplices en Israel. El caso fue divulgado casi dos meses después de la detención del palestino, quien fue acusado por el Tribunal del Distrito de Beersheba por cargos de seguridad y colaboración con una organización terrorista. Después de los enfrentamientos entre Hamas y el Ejército israelí de 2014, la ONU llevó a cabo misiones para reconstruir las zonas dañadas en Gaza. Su objetivo era supervisar que los materiales enviados por donantes extranjeros, justamente, no fueran desviados a los terroristas. Pero Barim logró eludir la supervisión de la ONU y hacer llegar las donaciones a los extremistas palestinos. En un comunicado, el Shin Bet señaló que este caso representa "una prueba más de cómo Hamas explota fondos de donantes destinados a la reconstrucción y el desarrollo de la infraestructura civil de la Franja de Gaza a los efectos del terrorismo". INFOBAE