04, Noviembre, 2015 04, Noviembre, 2015 2:05 p.m. 2:05 p.m.

MAS DESPLAZADOS EN SIRIA TRAS BOMBARDEOS RUSOS

Al menos 120.000 sirios fueron forzados a desplazarse desde fines de septiembre, cuando comenzaron los bombardeos aéreos rusos en Siria, afirmó este miércoles Estados Unidos. "Desde que comenzaron los ataques rusos en Siria, al menos 120.000 sirios fueron desplazados, debido a la ofensiva del régimen apoyada por los ataques rusos en las ciudades de Hama, Alepo e Idlib", dijo la secretaria de Estado adjunta para Medio Oriente, Anne Patterson, ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense. La cifra había sido divulgada la semana pasada por la ONU, pero es la primera vez que el gobierno estadounidense las retoma para acusar directamente a Moscú. En tanto, la secretaria de Estado adjunta para Europa, Victoria Nuland, quien también participó en la audiencia ante la Comisión, dijo que "desde el inicio de las operaciones de combate rusas en Siria, Grecia registró el flujo semanal migratorio más elevado en lo que va de 2015, con unos 48.000 refugiados y migrantes pasando desde Turquía". Patterson estimó, asimismo, que "la intervención militar rusa (en Siria) exacerbó peligrosamente un ambiente ya complejo". Y reiteró que "los ataques rusos han apuntado fundamentalmente a regiones en las que el Estado Islámico no está presente, teniendo en cambio como objetivo a la oposición siria moderada". Sobre esto, Patterson aseguró: "Moscú ha tratado, cínicamente, de asegurar que sus bombardeos se centran en los terroristas, pero hasta ahora entre el 85% y el 90% de sus ataques en Siria han golpeado a la oposición moderada y han matado a civiles en el proceso". "Pese a nuestra insistencia, Moscú no ha detenido la horrible práctica del régimen de Al Assad de usar bombas de barril contra el pueblo sirio. Sabemos que la principal intención de Rusia es preservar al régimen", añadió Patterson en una audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara baja. Rusia comenzó una intervención aérea en Siria el 30 de septiembre para apoyar la ofensiva de las fuerzas leales a Damasco, con el argumento de que la única forma de derrotar a ISIS era apoyando al gobierno de Al Assad. Desde el principio Estados Unidos aseguró que sus acciones no se dirigen a los yihadistas y otros grupos, sino a los rebeldes que están en contra del régimen de Al Assad en la guerra civil del país que comenzó en marzo de 2011. El viernes 30, EEUU anunció, por su parte, que enviaría al país un contingente de 20 a 30 fuerzas de operaciones especiales para brindar asesoría militar. Las tropas trabajarán en "asistir y asesorar" con una capacidad limitada, sin modificar sustancialmente la operación que lleva adelante la coalición liderada por los EEUU bajo el mando de Barack Obama, señalaron oficiales del Ejército. INFOBAE