05, Noviembre, 2015 05, Noviembre, 2015 8:47 a.m. 8:47 a.m.

¿QUIÉNES SON LOS PAÍSES MÁS PELIGROSOS DEL MUNDO?

None

El diario ABC elaboró una infografía con los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. El mapa muestra con colores los niveles, donde 0 es la ausencia total de peligro y 10 el máximo riesgo. De los 196 países diseccionados, 29 están completamente desaconsejados. Desde 2013, cuando había 21 países en el rango de máximo peligro, la cifra ha aumentado, con 11 incorporaciones nuevas (Haití, Nepal, Túnez, Eritrea, Guinea, Congo, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Sudán del Sur, Arabia Saudita y Yemen). Han salido de la lista Irán, Mauritania y Líbano. Venezuela es el país más peligroso de Iberoamérica. -Negro, nivel 10: "se desaconseja el viaje en cualquier circunstancia". El nivel de mayor peligro está compuesto por ocho países, principalmente por estar envueltos en conflictos bélicos: Siria, Afganistán, Somalia, República Centroafricana, Mali y Yemen. Nepal, en la lista por riesgo sísmico, es el único sin un conflicto armado ni amenaza terrorista. La oceánica Papúa Nueva Guinea está incluida por su ambiente de inestabilidad. -Morado, nivel 9: "se recomienda a los españoles salir de allí". Irak y Libia son los dos únicos países desaconsejados para viajar excepto que sea por extrema necesidad y, a su vez, con recomendación de abandonarlo de inmediato. -Rojo, nivel 8: "se desaconseja, a no ser por extrema necesidad". Haití es el único país americano en este rango, en un nivel copado por Estados del norte de África (Túnez y Egipto) y del centro del continente, como Nigeria, Níger o Congo, entre otros. La lista de 19 la completan los asiáticos Corea del Norte, Pakistán y Arabia Saudita. -Marrón, nivel 6: "se recomienda viajar con extrema precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas". Venezuela es el país más peligroso de Iberoamérica debido a su alto nivel de inseguridad. Está en el mismo nivel que Ucrania, todavía con el este en conflicto; Turquía, con la frontera con Siria en guerra contra el Estado Islámico; y Palestina, con la convulsa Franja de Gaza. Tailandia, víctima de atentados en lugares turísticos, y Sri Lanka son los únicos países asiáticos dentro de un nivel copado otra vez por países africanos (10). -Naranja, nivel 5: "se recomienda viajar con precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas". El nivel más numeroso es, a su vez, el más heterogéneo, ya que la peligrosidad se restringe a zonas concretas y no a todo el país. Así, por ejemplo, Japón está por su riesgo sísmico; Corea del Sur, por su frontera con el régimen de Pyongyang, y Rusia, por su agitado Cáucaso. Los gigantes China e India forman parte del nivel. La mayoría de los 61 miembros de la lista, no obstante, están por la criminalidad en determinadas áreas. Así ocurre con países de Iberoamérica como Brasil, México, Perú o Colombia. Estados europeos aparecen por primera vez: Serbia, Albania, Chipre, Albania y Armenia. -Ámbar, nivel 4: "se recomienda extremar la precaución durante el viaje". A diferencia del anterior, no incluye zonas que evitar, pero la precaución extrema es generalizada en todo el país, principalmente por la criminalidad. La lista está formada por 11 países, principalmente africanos, como Togo y Ghana. Aunque también hay caribeños, como Trinidad y Tobago, y asiáticos, como Malasia. -Amarillo, nivel 3: "se recomienda viajar con precaución". Países con delincuencia alta sin ser alarmante. África tiene aquí su suelo, con países como Marruecos y Guinea Ecuatorial. También Iberoamérica, con Chile y Argentina, Ecuador y Uruguay, entre otros, en una lista de 37 miembros. -Azul, nivel 1: "no hay restricciones específicas relativas a viajes a este país". Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y 35 países europeos (es decir, todos menos algunos balcánicos) forman el grupo con menor riesgo. Taiwán es el único país asiático en un rango sin representantes africanos ni de Iberoamérica. Aunque Exteriores remarca en cada información de país: "Se recuerda que en estos momentos ninguna región del mundo y ningún país están a salvo de posibles actos terroristas". INFOBAE