05, Noviembre, 2015 05, Noviembre, 2015 10:47 a.m. 10:47 a.m.

DECLARACIONES DE PRESIDENTE OBAMA SOBRE AVION RUSO

None

La Casa Blanca afirmó el jueves que no pudo determinar aún las causas de la caída del avión ruso en el Sinaí hace cinco días, pero señaló que la pista terrorista no podía ser descartada. "En este punto de la investigación, no disponemos de información suficiente para sacar nuestras propias conclusiones sobre las causas de este incidente", declaró Josh Earnest, portavoz del presidente estadounidense, Barack Obama. "Sin embargo, no podemos excluir nada, incluso la pista terrorista", añadió. El miércoles, un alto funcionario estadounidense que se expresó bajo condición de anonimato había estimado "altamente probable" la hipótesis de que hubiera habido una bomba a bordo del Airbus A321. Cinco días después de esta catástrofe aérea, la peor registrada en la historia de Rusia, las causas de la caída del avión de la compañía chárter rusa Metrojet poco después de haber despegado del balneario egipcio Sharm el Sheij no han sido oficialmente establecidas. El grupo yihadista Estado Islámico reafirmó el miércoles su responsabilidad en el incidente, que provocó la muerte de los 224 ocupantes del aparato. El Kremlin calificó el jueves de "especulaciones" cualquier hipótesis que se formule sobre el desplome Airbus A321 en Egipto. INFOBAE