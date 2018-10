06, Noviembre, 2015 06, Noviembre, 2015 7:14 a.m. 7:14 a.m.

EL DESLAVE CON DESECHOS MINEROS EN BRASIL PROVOCÓ UN DAÑO AMBIENTAL "ENORME"

"El daño ambiental es enorme" en la región del sureste de Brasil inundada por desechos mineros tras la rotura de dos diques de contención de embalses, dijo el viernes a la AFP uno de los fiscales que investigan el desastre. Carlos Ferreira Pinto forma parte del área de medio ambiente de la fiscalía del estado de Minas Gerais y está en el lugar para estudiar los efectos y responsabilidades del deslave, que ocurrió el jueves y dejó 17 muertos, hasta ahora, según el comandante de bomberos de Mariana, la ciudad más cercana. Hasta el viernes centenares de socorristas habían rescatado a unos 500 sobrevivientes en el poblado de Bento Rodrigues, sepultado por toneladas de desechos minerales y barro. Mientras tanto, según informó el viernes el diario Folha, los rescatistas trabajan con tres helicópteros y drone intentado identificar más víctimas del incidente en la región afectada, que permanece inaccesible por tierra. La dimensión de los daños ambientales "El daño ambiental es enorme. El barro alcanzó varios ríos y cursos de agua, los desechos continúan avanzando y han alcanzado la cuenca del río Doce (en cuya cuenca hay una docena de pequeñas ciudades). El daño es enorme, pero todavía no podemos medir exactamente su impacto. El deslave destruye todo", explicó el fiscal Ferreira Pinto a la AFP. El ingeniero ambiental de la Escuela de Minas de la Universidad Federal de Ouro Preto José Francisco do Prado señaló, por su parte, que "la región donde se rompió ese dique no tiene actividad agrícola intensa, pero sí tiene áreas importantes de conservación de selva atlántica, de interés ambiental, que fueron arrasadas por el barro". "El deslave tiene implicaciones sobre la diversidad acuática y los animales que viven en ese lugar", afirmó. ¿Por qué se rompieron los diques? Han pasado pocas horas desde que se produjo el deslave y "por ahora lo prioritario es evitar más muertes", dijo el fiscal Ferreira. Luego se buscará identificar las causas y establecer responsabilidades. "Estos diques no se rompieron de la nada. Nuestra línea de investigación es determinar si todas las medidas fueron cumplidas, si se estaba aumentando en regla la capacidad de este embalse. Lo importante en este momento es no descartar ninguna hipótesis", añadió. El geólogo de la Universidad de Sao Paulo Ideval Souza Costa explicó, por su parte, que estos tranques "acumulan desechos de la minería" y que aún no se sabe por qué se rompieron. "Para que eso ocurra tiene que haber algún evento externo o una falla de ingeniería. ¿Se rompió de un momento a otro o ya estaba cediendo? Se dice que hubo unos temblores de baja intensidad, pero yo creo que es una falla humana en el sentido de controlar el entorno y los datos de este tranque, de cuánto peso efectivamente soportaba. Pero eso hay que analizarlo". La minera Samarco, dueña de los embalses y propietaria en partes iguales con la brasileña Vale y la australiana BHP Billiton, señala que los dos diques que cedieron habían sido sometidos a fiscalización en julio de 2015 y que "se encontraban en total condición de seguridad". Según la compañía, además de la revisión externa, también realiza controles propios y dispone de equipos que hacen turnos de 24 horas para manutención e identificación "en forma inmediata" de cualquier anormalidad. INFOBAE