06, Noviembre, 2015 06, Noviembre, 2015 10:32 a.m. 10:32 a.m.

EL "NEW YORK TIMES" LANZA UNA APP CON UNA NUEVA FORMA DE CONTAR HISTORIAS

El New York Times acaba de dar sus primeros pasos en la realidad virtual, inaugurando lo que llamaron "una nueva forma de contar historias". La propuesta consiste en sumergir al lector en una experiencia sensorial, gracias a una aplicación, auriculares y un visor de cartón. El NYT VR permite al usuario zambullirse en un relato gracias a su teléfono móvil –que, colocado en el visor, permite un efecto de mayor proximidad– en una experiencia de realidad virtual que da la impresión de formar parte de la historia. El visor permite una visión de 360°. "Esta nueva tecnología de cine provoca un inquietante sentimiento de conexión con la gente, cuya vida está muy lejos de la nuestra", explicó el redactor en jefe del New York Times Magazine, Jake Silverstein. En su primera historia en realidad virtual, el New York Times Magazine eligió contar la vida de tres niños desplazados por la guerra y las persecuciones: Oleg, de 11 años, del este de Ucrania; la siria Hana, de 12; y el sursudanés Chuol, de 9. Además de esas historias, NYT VR también ofrece un video de realidad virtual titulado "Caminando Nueva York", sobre la realización de la tapa del Times Magazine con el artista JR. Los responsables del histórico periódico nacido en Nueva York en 1851 precisaron que en los próximos días enviarán gratuitamente a todos sus abonados en Estados Unidos uno de los visores de cartón, que de otro modo pueden comprarse por 30 dólares. Sin ellos, sin embargo, y simplemente con la aplicación NYT VR, disponible para teléfonos iPhone y Android, ya puede vivirse una de esas nuevas experiencias de realidad virtual. INFOBAE