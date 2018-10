07, Noviembre, 2015 07, Noviembre, 2015 3:44 a.m. 3:44 a.m.

AVIÓN BRITÁNICO ESQUIVÓ UN MISIL EN EGIPTO

None

Un avión de pasajeros británico, que volaba hacia el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh, estuvo a punto de ser impactado por un misil, aseguraron medios de comunicación del Reino Unido. El incidente se registró en agosto pasado. Esa aeronave, de Thomson Airways – con 189 personas a bordo – despegó de Londres y se dirigía a Sharm el-Sheikh, en el mar Rojo, según The Guardian. El avión estuvo a unos 300 metros de la trayectoria del misil, el 23 de agosto, y aterrizó sin contratiempos. Según la versión del diario, los pasajeros no se enteraron del incidente. Un portavoz del gobierno británico confirmó los informes de los medios, pero no proporcionó detalles. "Estamos investigando el incidente reportado en aquel momento y llego a la conclusión de que no era un ataque dirigido y que, al parecer, estuviera relacionado con ejercicios de rutina que realizaba en ese momento el ejército egipcio en la zona", dijo el vocero en un comunicado. En una declaración, Thomson Airways dijo que "un evento fue reportado por la tripulación de vuelo TOM 476, el 23 de agosto". El comunicado no describe las circunstancias del incidente, pero dice que una investigación "concluyó que no había motivo de preocupación" y que era seguro volar hacia Sharm el-Sheikh. La revelación se produce días después de que un avión de pasajeros ruso se estrelló en la península del Sinaí, matando a las 224 personas a bordo. Las autoridades estadounidenses y británicas dijeron que una bomba a bordo podría haber causado la caída de la aeronave de Metrojet. El canciller egipcio Sameh Shoukry aseguró este sábado que la comunidad internacional no había hecho caso a los llamados de Egipto para tratar seriamente el tema de la lucha contra el terrorismo. CNN