07, Noviembre, 2015 07, Noviembre, 2015 5:06 a.m. 5:06 a.m.

TURISTAS RUSOS SALEN DE EGIPTO

Rusia comenzó hoy una operación de retorno de sus turistas de Egipto, después de suspender por motivos de seguridad todos los vuelos de pasajeros al país árabe, en cuyos cielos hace una semana se desintegró un avión ruso con 224 personas a bordo sin que se conozcan las causas de la tragedia. Los casi 80.000 rusos que se encuentran actualmente en Egipto regresarán al país en las fechas que tenían previsto, afirmó el director de la Agencia Federal de Rusia para el Turismo (Rustourism), Oleg Safónov. "No se trata de una evacuación urgente: hablamos del regreso programado de los ciudadanos a Rusia", señaló Safónov a la prensa tras una reunión con los principales operadores turísticos del país. Según sus datos, cerca de 1.200 turistas ya han regresado a Rusia desde la suspensión de los vuelos de pasajeros a Egipto, el segundo destino extranjero preferido por los rusos después de Turquía. La víspera, el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó la suspensión de todos los vuelos de pasajeros a Egipto por recomendación del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB). La medida fue adoptada en medio de las crecientes sospechas de Reino Unido y Estados Unidos de que el siniestro sufrido por el avión ruso fue causado por la explosión de una bomba. Según el FSB, la suspensión de los vuelos a Egipto debe regir hasta que se esclarezcan completamente las causas de la catástrofe aérea. Sin embargo, el viceprimer ministro Arkadi Dvorkóvich, jefe del gabinete de crisis creado por el Gobierno ruso, ha dado a entender que la medida podría tener una duración de varias semanas, y no de meses, que es lo que podría abarcar la investigación. "Para garantizar la seguridad de nuestra gente, para defender sus vidas y salud, se requieren dar pasos adicionales, cuya elaboración requiere varias semanas", dijo Dvorkóvich, quien explicó que "en ese lapso es necesario cesar los vuelos". Recalcó que, en cualquier caso, "hasta que no concluya la investigación (de la catástrofe aérea) no se pueden extraer conclusiones". "Partimos de la base de que hay varias posibles causas. No podemos excluir ninguna", dijo Dvorkóvich al reiterar la postura de Rusia de que de momento no hay motivos para señalar como prioritaria la hipótesis de que el siniestro del avión ruso fue provocado por un atentado terrorista. Como medida adicional de seguridad para los vuelos procedentes de Egipto las autoridades rusas dispusieron que los pasajeros podrán viajar solo con equipaje de mano: las maletas serán transportadas aparte, en aviones de carga. EFE