07, Noviembre, 2015 07, Noviembre, 2015 6:23 a.m. 6:23 a.m.

PAPA FRANCISCO CONSIDERÓ "VERGONZOSO" EL DESEMPLEO Y EL TRABAJO EN NEGRO

El papa Francisco dirigió un discurso a miles de trabajadores del Instituto Nacional de Seguridad Social italiano (INPS), reunidos en la Plaza San Pedro, en el Vaticano. "Si se vive en una situación de desempleo, de precariedad o de trabajo en negro. ¿Cómo es posible descansar. Es vergonzoso". le dijo. El papa puso como ejemplo a quien hace contratos desde septiembre y hasta antes del verano, para así no tener que pagar el descanso de las vacaciones". "Así en julio, agosto y parte de septiembre, descansas pero no comes", agregó con ironía. El papa Francisco escucha a Tito Boeri, presidente del Instituto Nacional de Seguridad Social italiano. Detrás esperan su discurso unos 23 empleados de la entidad. En su discurso defendió "aquel descanso que es sostenido y legitimado por una amplia serie de prestaciones sociales, del día de reposo semanal a las vacaciones" y "a las que todo trabajador tiene derecho", añadió el pontífice argentino. También se refirió a los tiempos de la jubilación y afirmó que "la eventualidad del descanso ha sido anticipada, a veces diluido en el tiempo, a veces renegociado hasta los extremos aberrantes, como aquel que llega a desnaturalizar la hipótesis misma de un cese laboral". Francisco dijo que todo empelado tiene derecho "al descanso semanal y las vacaciones" A los trabajadores y dirigentes del INPS italiano, les instó a que contribuyan a "que no falten los subsidios indispensables para la subsistencia de los trabajadores desempleados y de sus familias", así como también pidió una "atención privilegiada para el trabajo femenino" y la "asistencia a la maternidad". "¡Qué no falte el derecho a la jubilación!", exclamó. "Sosteniendo el trabajo ustedes sostienen esta misma obra. Y también, garantizando una existencia digna a aquellos que tienen que dejar la actividad laboral", les dijo. INFOBAE