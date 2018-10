07, Noviembre, 2015 07, Noviembre, 2015 6:36 a.m. 6:36 a.m.

HILLARY CLINTON DIJO QUE "SERÍA MUY BUENO" QUE SU MARIDO PUDIERA POSTULARSE DE NUEVO

En Jimmy Kimmel Live! que se emite por ABC, el conductor sacó por momentos a Hillary Clinton de la parte seria de la campaña presidencial y habló sobre los almuerzos que tiene cotidianamente y le preguntó cuándo fue la última vez que se emborrachó. La ex secretaria de Estado bromeó acerca del lugar que ocuparía en la mesa en caso de ser electa, y habló del gran dilema del "control remoto" del televisor. Por último, reconoció que su marido, el ex presidente Bill Clinton, si tuviera la posibilidad de postularse nuevamente para la Casa Blanca lo haría, aunque no puede porque es inconstitucional, y contó cómo resultaría una elección si enfrentaran. INFOBAE