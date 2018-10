07, Noviembre, 2015 07, Noviembre, 2015 9:24 a.m. 9:24 a.m.

¿PABLO ESCOBAR TENÍA NEGOCIOS CON FRANK SINATRA?

El escritor colombiano Juan Pablo Escobar, hijo del capo narco Pablo Escobar, afirmó que su padre era socio del también fallecido cantante estadounidense Frank Sinatra en negocios vinculados al tráfico de drogas con base en Miami, según una entrevista publicada hoy en Brasil. "Frank Sinatra era uno de los socios de mi papá en Miami. Hay más cantantes de lo que uno se imagina que comenzaron sus carreras con el patrocinio de narcotraficantes. Pero no hay recibos ni tiquets y eso lo sé porque estaba al lado de mi padre", señaló el hijo de Escobar en declaraciones al diario O Estado de Sao Paulo. Según el hijo de Escobar, Sinatra era mejor distribuyendo drogas que cantando. La familia de Pablo Escobar El hijo del famoso narcotraficante, que en su exilio en Argentina adoptó el nombre de Sebastián Marroquín, criticó además la serie Narcos, de Netflix y dirigida por el brasileño José Padilha. "Ellos deberían, primero, incluir capítulos para mostrar cómo la DEA (agencia antidrogas estadounidense) cobraba a mi papá 'impuestos' para permitir que la cocaína entrase en Estados Unidos a través del Aeropuerto Internacional de Miami", acusó Escobar. El autor de Pablo Escobar, mi padre comentó que ofreció servicio de consultoría a Netflix para ayudar en la elaboración del guion de la serie, pero que Padilha rechazó la propuesta. El director indicó al diario que la familia de Escobar y amigos próximos del capo querían dinero para ceder información, a lo que el hijo del narcotraficante respondió con ironía: "¿Acaso él cree que estamos en la esclavitud? Quiere que uno trabaje gratis para él". Padilha comentó al diario que realizó consultas a la DEA sobre todas las grabaciones telefónicas interceptadas a Escobar y apuntó que las informaciones de familiares no coincidían unas con otras y que los hijos del capo "no tenían plena conciencia de lo que pasaba con su padre", una afirmación refutada también en la entrevista por Juan Pablo. "El único que no tiene conciencia de la historia es el propio Padilha. ¿Por casualidad él es familiar de Pablo para conocerlo mejor que sus hijos?", cuestionó Escobar. Sobre la serie, Escobar afirmó que hay intereses políticos detrás de la producción y señaló: "Eso es un insulto a la historia de Colombia y a las miles de familias de víctimas del narcotráfico". INFOBAE