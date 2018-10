07, Noviembre, 2015 07, Noviembre, 2015 12:49 p.m. 12:49 p.m.

CERO NARCONOVELAS EN VENEZUELA

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela exigió hoy a la operadora de televisión por suscripción Galaxy Entertainment de Venezuela, conocida como Directv, abstenerse de difundir narconovelas, a tres días del estreno de su anunciado culebrón "La reina del sur". Se trata de una telenovela que "glorifica la vida de personas involucradas en el narcotráfico, promoviendo antivalores que atentan contra la familia venezolana", advirtió Conatel en una carta que dirigió al presidente ejecutivo de Directv, Alexander Elorriaga. La misiva recuerda que el ente rector ya "ha llamado la atención a la operadora" por programas que no acatan "las normativas que rigen la materia en el país", que buscan que se "contribuya a la formación de la ciudadanía, la democracia, los derechos humanos, la paz, la cultura, la educación y la salud de los venezolanos". La emisora estatal TVES, que utiliza la frecuencia de RCTV, canal privado que dio fama mundial al género y que el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) no renovó en 2007, estrenó en 2012 "Teresa en tres estaciones", una telenovela "socialista" que en opinión del ya fallecido gobernante sí acataba las normativas en cuestión. Esta telenovela cuenta en 40 capítulos la historia de mujeres cuyas vidas se articulan a través del ferrocarril de Valles del Tuy, que conecta la capital con ciudades dormitorio aledañas, el único sistema ferroviario activo del país y que Chávez inauguró en 2006. Ya en enero de 2010 Chávez admitió su adicción a los culebrones y aseguró que durante sus dos años en prisión por su intento golpista de 1992 no se "pelaba (perdía) una telenovela". "Les voy a pedir que hagamos telenovelas socialistas, distintas a las capitalistas", como las que se difunden en Cuba "con contenido social", pidió en ese momento Chávez, quien en 2004 aplaudió "Amores de Barrio Adentro", un culebrón que adoptó el nombre de uno de los programas sociales estrella de su Gobierno. END