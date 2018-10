07, Noviembre, 2015 07, Noviembre, 2015 12:56 p.m. 12:56 p.m.

EMPRESARIO HISPANO INSCRIBE SU CANDIDATURA PARA DETENER LA "AMENAZA TRUMP"

Un empresario hispano de San Diego (California) busca convertirse en el reverso demócrata del magnate Donald Trump y se ha lanzado a la carrera presidencial de Estados Unidos para detener "la amenaza" que representa el precandidato republicano. "Yo no podía quedarme en mi casa, trabajando, siendo empresario y ver que el próximo presidente puede ser Trump", señaló Roque "Rocky" De La Fuente Guerra, de 61 años, quien presentó el pasado 1 de octubre su candidatura por el Partido Demócrata ante la Comisión Federal Electoral de EE.UU. Según declaró hoy a Efe, al igual que muchos hispanos se sintió movido a actuar al ver cómo el aspirante republicano, que encabeza los sondeos de intención de voto entre los republicanos, insulta a la comunidad hispana y otras minorías, a la par de que considera al magnate "una amenaza para muchas cosas que se han construido en el país durante décadas". "Es mi deber, como latino y como americano, darle al pueblo una opción y la opción no es Trump", manifestó el empresario de bienes raíces de ascendencia mexicana y que ya puso en marcha su página web electoral rocky2016, además de promocionarse en redes sociales como Facebook, en donde cuenta con más de 15.000 seguidores. El empresario automotriz anticipó que el electorado latino despertará y saldrá a votar, motivado por los comentarios discriminatorios vertidos por el precandidato republicano, que en su anuncio de candidatura a la Casa Blanca en junio pasado dijo que México enviaba a EE.UU. "violadores", criminales y traficantes de drogas. "Que todo el mundo se registre y vote, y demuestren que una persona tan radical como él no puede llegar ni en primero, ni en segundo ni en quinto lugar", dijo el empresario, nacido en San Diego (California) e hijo de padres mexicanos. De la Fuente considera que la actual campaña con miras a la Casa Blanca carece de buenos candidatos y confiesa que las propuestas de los demócratas Hillary Clinton o Bernie Sanders, o la del republicano Jeb Bush, no lo han convencido. "Si hubiera un gran candidato como John Kennedy, un Ronald Reagan, si yo tuviera esa competencia, yo me quedo en mi casa", justificó. El aspirante se confiesa confiado de subir peldaños dentro de los demócratas y advierte que la principal aspirante de este partido, Hillary Clinton, comete un error al no percatarse "que en la carrera hay más caballos". De llegar a la Casa Blanca, promete que no cobrará un sueldo hasta que cumpla cuatro objetivos: reducir a la mitad el número de indigentes en las calles, generar un millón de nuevos empleos, construir cien nuevos parques y erradicar la idea de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos, el cual "nunca ha sido una solución", aseguró. En contraste, afirma que se enfocará en crear más puertos de entrada al país para agilizar el comercio e impulsar la economía, y creará una Secretaría de Turismo que facilitará visas para que los extranjeros visiten el país. De La Fuente reconoce el áspero escenario que afronta para cumplir su meta, pero saca a relucir su tenacidad y la compara con la del famoso personaje cinematográfico de la película "Rocky", protagonizada por Sylvester Stallone. "Un boxeador de Filadelfia que de la nada llegó hasta arriba. Indirectamente esa es mi historia, de la nada, con trabajo, hasta arriba", manifestó. END