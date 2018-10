08, Noviembre, 2015 08, Noviembre, 2015 3:03 a.m. 3:03 a.m.

JEB BUSH HABLA SIN TAPUJOS SOBRE ADICCIÓN A LAS DROGAS DE SU HIJA

Jeb Bush, mientras se encontraba en un evento de su campaña en Nuevo Hampshire, habló de manera emotiva y dio nueva información sobre una época en la que su hija, Noelle, luchó con una adicción a las drogas que hizo que terminara tras las rejas. "La visité en prisión. Nunca espere ver a mi hermosa hija en prisión", dijo el candidato presidencial republicano en una entrevista con el Huffington Post, y añadió que "ella pasó por un infierno". " Cuando viajo y hago mi trabajo normal, simplemente puedo ver a la otra persona y lo sé, simplemente puedes verlo". Noelle fue arrestada en 2002 a la edad de 24 años por tratar de llenar una receta falsa y fue sentenciada a 10 días en prisión por desacato, luego de que fuera descubierta con crack en un centro de rehabilitación contra las drogas. Bush era el gobernador de Florida en aquel entonces, y la adicción de Noelle saltó por completo al centro de atención del público. Su tío, George W. Bush, también era presidente. Un tema personal para Bush La adicción a los medicamentos recetados a menudo ha llevado a sobredosis de heroína y se ha convertido en una epidemia creciente. El mes pasado, los Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades anunciaron que las muertes a partir de sobredosis relacionadas con la heroína aumentaron en casi cuatro veces entre 2002 y 2013 en Estados Unidos. Este se ha convertido especialmente en un asunto importante en los eventos de campaña en Nuevo Hampshire. En las reuniones públicas y en convivencias privadas a lo largo del estado, los votantes regularmente comparten historias de haber perdido a un ser querido, y muchos candidatos responden con sus propias historias personales. Un padre pierde a un hijo a causa de una adicción, el mismo termina en recuperación y luego... Christie busca anular el estigma sobre el tema Chris Christie ha pasado más tiempo que cualquier otro candidato haciendo campaña en Nuevo Hampshire, por lo que no es ninguna sorpresa que él haya sido uno de los candidatos más abiertos en abordar el abuso de sustancias. Su respuesta frecuente al respecto era "Tienes que estar a favor de la vida durante toda la vida, no solo durante los 9 meses que están en el vientre". Él les dice a los votantes que como gobernador de Nueva Jersey, ha implementado políticas que buscan darle a los adictos herramientas para su recuperación, no juzgarlos, y anular el estigma que rodea a las adicciones. Christie a menudo da el ejemplo de un amigo cercano de la facultad de derecho que dice que parecía tener todo lo que quería en la vida. Sin embargo, después de que le recetaran Percocet para una lesión en su espalda, su amigo se volvió adicto y a la larga murió a causa de las drogas y el alcohol, con su vida en ruinas. Christie cuenta la historia en un video grabado por el Huffington Post en una reunión pública reciente, el cual ha sido reproducido más de 5 millones de veces. "Por todas las medidas en las que definimos el éxito en este país, este sujeto cumplía con ellas: era bien parecido, tenía una buena educación, una excelente carrera, mucho dinero, una bella y cariñosa esposa, lindos hijos, una bonita casa... él lo tenía todo. Él fue un drogadicto, no pudo evitarlo y ahora está muerto", dice Christie en el video. "Si no fuera por la mano de Dios... puede ocurrirle a cualquier persona, así que tenemos que empezar a tratar a las personas en este país, no a encarcelarlas". Bush Carly and Christie Fiorina perdió a una hija por la adicción El problema también tiene un significado personal para la empresaria Carly Fiorina. En Nuevo Hampshire, ella ha hablado sobre perder a su hijastra a causa de una adicción, durante entrevistas y en el escenario del debate. En julio, Fiorina habló en una reunión en Nashua, Nuevo Hampshire, y le dijo a la multitud que el tema es personal para ella debido a la lucha de su propia familia, y lo mismo le ocurre al hablar con las personas en el estado. "Cuando vengo aquí a Nuevo Hamphire, uno de los temas sobre los cuales he aprendido mucho que me ha tocado es el problema de la adicción a la heroína aquí. Me toca, porque toca a muchas vidas, pero también porque perdimos a una hija víctima de la adicción", dijo Fiorina en Nashua, Nuevo Hampshire este verano. Noelle está bien ahora Bush dijo que su hija "se encuentra bien ahora, pero que esto se queda contigo durante toda tu vida". Él dijo que Noelle había luchado con la adicción desde que era adolescente y expresó su frustración por la dificultad de diagnosticar el trastorno. "Si alguien tiene una herida en el dedo, sabes qué hacer", dijo. "Si alguien tiene un trastorno en el cerebro, debe ser más difícil". Bush también compartió una historia en la que una mujer cuyo hijo murió de una sobredosis le envió un correo electrónico, acusándolo de estar a favor de una frontera abierta, lo que podría dar lugar a más tráfico de drogas. "La llamé para decirle que estaba equivocada. Ella dijo que no lo estaba y básicamente me dijo 'vete al diablo'... Le dije que quería verla", dijo Bush, y añadió que ellos visitaban y oraban juntos. "Nos abrazamos y... somos amigos. Existe un vínculo compartido con las personas que pasan por esto. No sé qué es perder a una hija, pero yo casi la pierdo". Bush ha estado hablando en términos personales durante toda la semana en Nuevo Hampshire sobre la experiencia de su hija. Anteriormente el jueves, en una reunión pública en North Conway, Bush pareció conmoverse luego de que un hombre hablara sobre perder a su hijo a causa de una sobredosis de Oxycontin. "He tenido una experiencia personal con esto", dijo Bush. "Solo la naturaleza devastadora de ver que alguien a quien amas con todo tu corazón sufra de una adicción —o incluso peor, que muera— es simplemente...", dijo Bush, antes de hacer una pausa y respirar profundo, "es horrible". Una vez más hizo una pausa en silencio, con la mirada hacia abajo. El miércoles, él adoptó una idea que le compartieron durante una parada como parte de su campaña en una farmacia en Hollis, Nuevo Hampshire. El dueño de la farmacia, Vahrij Manoukian, perdió un hijo a causa de una sobredosis y dice que quiere instituir leyes que identifiquen a los traficantes de drogas de la misma forma que a los agresores infantiles, al incluirlos en listas públicas e incluso marcar sus licencias de conducir con algún tipo de señal. "Me encanta esta idea de crear un sentido de vergüenza, de aislar a las personas que se aprovechan de personas vulnerables", añadió. "Es totalmente cierto".