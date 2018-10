08, Noviembre, 2015 08, Noviembre, 2015 4:49 a.m. 4:49 a.m.

PERRITA LLORA INCONSOLABLE AL VER A SU MEJOR AMIGO PARTIR HACIA LA ESCUELA

None

La perrita Dixie no entiende por qué ella no puede ir a la escuela con mejor amigo.Cuando el niño se baja del carro para adentrarse en el edificio de la escuela, todo lo que Dixie puede hacer es mirarlo por la ventana y llorar. Según la autora del video y dueña de la fiel can, Dixie hace esto “todas las mañanas”.Pobre Dixie. Esto es prueba de que deberíamos llevarnos a nuestras mascotas a toda partes, porque su tristeza es simplemente incomparable.