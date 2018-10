08, Noviembre, 2015 08, Noviembre, 2015 10:53 a.m. 10:53 a.m.

FERNÁNDEZ NO ASISTIRÁ A LA CUMBRE DEL G20

La presidenta argentina, Cristina Fernández, no participará de la cumbre del G20 que se realizará este mes en Turquía, informaron este domingo fuentes oficiales. Según fuentes gubernamentales citadas por la agencia oficial Télam, la delegación argentina estará encabezada por el canciller Héctor Timerman. Las fuentes no informaron de las razones por las que Fernández, que concluirá su mandato el 10 de diciembre, no asistirá a la cumbre, que se celebrará una semana antes de la segunda vuelta presidencial en el país suramericano. Además de Timerman, también asistirán a la cita en Turquía el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el de Planificación, Julio De Vido. La cumbre del G20 se celebrará el 15 y 16 de noviembre en la ciudad turca de Antalya, en el sur del país, tras la que la presidencia rotatoria del grupo pasará a China de cara a 2016. EFE