LONDRES ENTREGA A MOSCÚ DATOS SECRETOS SOBRE CAÍDA DE AVIÓN RUSO

El Reino Unido ha entregado a Rusia datos secretos sobre las causas de la catástrofe del avión de pasajeros ruso el pasado 31 de octubre en la península egipcia del Sinaí, siniestro que Londres cree que fue un atentado terrorista. "Efectivamente, ciertos datos fueron entregados por parte británica. No puedo revelar cuáles en concreto, ya que no dispongo de dicha información", informó hoy Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a la prensa local. Peskov expresó su confianza en que "todos los países" que dispongan de datos al respecto cooperen igualmente con las autoridades rusas para esclarecer los motivos de la tragedia en la que murieron 224 personas. La Cancillería británica confirmó hoy la entrega a Moscú de datos de inteligencia e insistió en que, como dijo anteriormente el primer ministro, David Cameron, la catástrofe fue provocada con casi toda probabilidad por un artefacto explosivo. La pasada semana, Cameron aseguró en una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, que no hay "certeza" de que haya sido una bomba , pero parece cada vez "más probable" que así lo fuera. Los servicios secretos británicos y estadounidenses creen que una bomba fue colocada en la bodega del avión ruso que se estrelló en la península del Sinaí después de despegar de Sharm el Sheij. No obstante, tanto Putin como las autoridades rusas han mantenido desde el principio un riguroso silencio sobre las causas de la tragedia, la mayor en la historia de la aviación rusa De hecho, Peskov volvió a insistir hoy en que es "prematuro" hablar sobre las diferentes versiones del suceso e instó a esperar a los resultados de la investigación. EFE