RENUNCIÓ LUIS BEDOYA, PRESIDENTE DEL FÚTBOL COLOMBIANO

"Por motivos de carácter personal y en una comunicación dirigida a los miembros del Comité Ejecutivo, Luis Bedoya Giraldo ha presentado su renuncia irrevocable como presidente y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, a partir de la fecha", indicó la FCF en un comunicado fechado este lunes. El texto, de apenas dos párrafos, agrega que "en su carta formal de renuncia" Bedoya agradeció a compañeros y colaboradores "el apoyo entregado para la consecución de los objetivos fijados desde 2006", cuando asumió al frente de la FCF. Bedoya, de 56 años, había sido recientemente ratificado en el puesto. Medios locales vincularon la renuncia de Bedoya al escándalo desatado en mayo pasado en el fútbol mundial, al conocerse una investigación de la Justicia de los Estados Unidos contra dirigentes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Según la imputación contra nueve dirigentes internacionales de la FIFA y cinco ejecutivos de marketing deportivo, algunos presidentes de federaciones de fútbol sudamericanas -entre ellos el de la FCF- aceptaron millones de dólares en coimas por la adjudicación de derechos de transmisión de varias ediciones de la Copa América. Sin embargo, Bedoya negó a principios de junio que miembros de la FCF hubieran recibido sobornos por las transmisiones de los partidos del torneo continental. "No hay cuentas secretas, no hay cuentas infladas ni hay cuentas que no maneje la Federación aquí en Colombia para el manejo de todos esos recursos", dijo entonces Bedoya en rueda de prensa. Sobre la renuncia de Bedoya se espera que Ramón Jesurum, segundo al mando de la FCF y actual presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), brinde más detalles mientras el comité ejecutivo de la Federación se pronuncia sobre el sucesor de Bedoya, dijeron los medios. La gestión de Bedoya se destacó por la contratación del entrenador argentino José Pekerman como director técnico del combinado nacional, quien puso fin a 16 años de ausencia de la selección del país cafetero en una Copa del Mundo. Luis Bedoya junto al entrenador argentino José Pekerman, actual director técnico de la Selección Colombia. La noticia de la renuncia del directivo, que fue primera tendencia en las redes sociales en Colombia durante la mañana del lunes, se produjo a pocos días para que se dispute la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018. La Selección Colombia se prepara desde este fin de semana en Santiago para jugar contra Chile el próximo jueves, y deberá recibir a la Argentina el martes 17 de noviembre en Barranquilla, sede del equipo nacional en el norte de Colombia. Fuentes de la FCF dijeron que Bedoya se encuentra en Bogotá, y no acompañando a la Selección como ha sido siempre su costumbre. INFOBAE